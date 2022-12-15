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    患者激增！北京多家醫院爆院內感染 醫護被迫帶「陽」看診

    北京多家醫院爆發院內感染，預計未來1個月甚至更長時間內，中國醫療資源將持續受到挑戰。（美聯社）

    北京多家醫院爆發院內感染，預計未來1個月甚至更長時間內，中國醫療資源將持續受到挑戰。（美聯社）

    2022/12/15 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國防疫鬆綁形同放棄動態清零後，各地發熱患者激增，許多民眾湧入醫院求診，導致北京多家醫院爆發院內感染，預計未來1個月甚至更長時間內，中國醫療資源將持續受到挑戰。

    中國官媒《中新社》所屬媒體《中國慈善家雜誌》14日報導，在「新十條」發佈實施後，醫院就診人數迅速增加，醫療資源緊張的問題也越來越嚴重。多家醫院醫護人員透露，目前醫院裡大量醫護人員感染，但在高層「輕傷不下火線」的指令下，一些症狀不是特別嚴重的醫護人員不得不帶「陽」上崗，直言「如果不這樣做的話，醫院中很多科室就得停診。」

    社交平台上也瘋傳的一張北京市海淀醫院藥房窗口張貼的告示「全體藥師帶病上崗，請寬容對待」。

    北京某醫院主任張弛（化名）表示，由於工作性質和特殊崗位，醫生每天都要接診大量患者，他們感染的風險比其他人員更高，放開後看病的人劇增，醫生的工作量繁重，太忙了休息不好，低抗力也會下降，形成惡性循環，醫師們主要的焦慮來自對未來的不確定，不知未來疫情會如何發展下去，認為「病人在激增，但很多大夫病倒了，短期內這種情況應該是常態。」

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