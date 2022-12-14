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    耶誕休戰？俄佔區魁儡催出兵烏南 莫斯科：目前「專注守烏東」

    2022年即將進入尾聲，不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）表示，耶誕與新年休戰議題並不在俄羅斯政府的議程當中。（路透）

    2022年即將進入尾聲，不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）表示，耶誕與新年休戰議題並不在俄羅斯政府的議程當中。（路透）

    2022/12/14 20:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮今（14）日表示，並沒有收到烏克蘭方面提出的耶誕節與新年休戰提議，並且俄羅斯政府也沒有討論休戰等議題，而關於俄國內部擴大攻勢的呼聲，克里姆林宮則稱，目前僅專注在「保護烏東地區人民」。

    《法新社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被詢問到這方面的問題時對媒體表示，「沒有，並沒有收到來自任何一方的提議，此議題也不在議程上。」

    根據東正教曆，俄羅斯人民會在1月7日慶祝耶誕節，而俄羅斯的新年假期，通常是從元旦開始放到耶誕節。

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於2月24日揮軍入侵烏克蘭，但到目前為止，俄軍都尚未達成主要的軍事目標，例如拿下烏克蘭首都基輔（Kyiv），又或者是完全征服頓烏東頓巴斯地區（Donbas）。

    不過，俄羅斯所任命的頓內茨克地區官員週三仍呼籲俄軍擴大攻勢，將烏克蘭的敖德薩（Odessa）與切爾尼戈夫（Chernigiv）也納入治下。

    佩斯科夫在談到這個話題時指出，任何併入版圖的決定都取決於「當地居民的意願」，「首要任務是保護在盧甘斯克人民共和國（LPR）以及頓內茨克（DPR）的人民，我們的軍隊正專注在這方面。」

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