震撼！美AGM-183A高超音速飛彈成功試射 影片曝光

美國空軍以B-52H轟炸機，首度完成AGM-183A高超音速武器原型彈測試。（圖擷取自美國空軍官網）

2022/12/14 16:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍12日宣布，已完成新一代「空射快速反應武器」（ARRW）AGM-183A高超音速飛彈的首次「完整彈藥」試射，而且達成所有測試計畫目標，展現此款新武器的實用性，相關影片已經曝光，畫面震撼。

此次測試由美國空軍愛德華基地412測試聯隊，9日以B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）轟炸機在南加州海岸空域進行。美軍表示，之前的測試重點都在推進火箭，而這次進行首次「完整彈藥」（all-up round）測試，代表美軍試射的不再是助推器與模擬酬載，而是配備模擬彈頭的完整原型飛彈。

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在ARRW順利與B-52H轟炸機分離後，其點燃助推火箭飛抵預定高度，彈體內部酬載的滑翔構形彈（HGV）隨即分離，並以超過5倍音速的高超音速穩定飛行，且完成預定飛行路徑，在目標區引爆，完成所有設計門檻。

AGM-183A是由美國空軍2018年和軍工巨頭洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin，簡稱洛馬）簽約共同開發的高超音速飛彈，採用滑翔式彈體設計，也是美軍最早一款開始研發的極音速武器。

ARRW預計射程可達1600公里，終極目標要達20馬赫，將超越中俄現役高超音速武器，可使用B-1B、B-52H和F-15E等轟炸機與戰轟機進行掛載發射。

據軍聞網站《Breaking Defense》報導，ARRW製造商洛馬最快可望在2024年投產。

AGM-183A於大氣層外釋放彈頭（戰術推進滑翔體）的渲染圖。（圖擷取自洛馬官網）

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