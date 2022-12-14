北京疫情一發不可收拾 中國年度經濟會議被迫延後召開

彭博報導，中國正延後預計本週四召開的年度經濟工作會議，主因北京疫情大爆發。圖為北京一處醫院發燒門診外的救護車和身穿防護衣的醫護人員。（美聯社）

2022/12/14 05:37

首次上稿 12-13 22:11

更新時間 12-14 05:37

〔編譯楊芙宜／台北報導〕彭博（Bloomberg）13日晚引述知情人士透露，中國原訂本週四召開年度的中央經濟工作會議，不料北京疫情嚴重、Covid確診病例數暴增，此一被外界密切關注的會議遭延後；中共總書記暨中國國家主席習近平、中共中央政治局委員和其他政府資深官員本計畫參加此閉門會議，為明（2023）年設定其經濟政策路線和目標。

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在中國政府放棄習近平標誌性的「清零」政策後，北京疫情正快速蔓延，至於該經濟工作會議將改在何時召開？知情人士表示，中國當局現仍無明確時間表。針對彭博等相關報導，中國國務院新聞辦公室沒有評論。

中國每年12月初召開、為來年經濟政策定調的中共中央政治局會議已於上週二舉行，以往該會議結束後一週內便會召開中共中央經濟工作會議以制訂完善政策。先前，市場傳出今年中共中央經濟工作會議將於本週四召開，預期為中國貨幣及財政政策制定目標，也可能會討論明年經濟成長目標，最終經濟成長目標將於明年3月中國全國人大和政協「兩會」期間公布。

北京12日通報新增1027例本土感染病例。中國網傳照片顯示，當地多處發燒門診大排長龍，反映新一波Covid-19感染數飆增。

自由亞洲電台（RFA）今日報導，北京不具名人士引述醫務人員的消息指出，過去一週北京已有約20萬人核酸陽性，該數字還在增加；北京數百家醫院收治許多Covid-19核酸檢測陽性患者，醫務人員集體感染，導致數千癌症或需要做腎臟透析的患者無法正常去醫院就診。

上海澎湃新聞今日引述中國疾病預防控制中心前首席科學家曾光指出，COVID-19疫情風暴來的太快，醫護人員被感染的不在少數，為了讓醫院正常運作，無症狀和輕症的染疫醫護人員仍需工作，現在要如戰時「輕傷不下火線」。

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