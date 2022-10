俄政府要求快修克里米亞大橋 最快修復時程曝光

2022/10/14 18:38

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭日漸白熱化,先前克里米亞的克赤大橋(Kerch Bridge)8日發生爆炸毀損,影響俄軍運輸與交通。俄羅斯政府則在今(14)日宣布,要在2023年7月1日前修好克赤大橋。

俄羅斯媒體《塔斯社》今日報導,建設公司「下安加爾斯克交通(Nizhneangarsktransstroy)」被俄羅斯政府指定為修復克赤大橋的唯一承包商,根據政府命令,該公司必須在2023年7月1日之前完成修復工作。

在克赤大橋毀損後,為應對緊急狀態,俄羅斯政府還特別成立一個由俄羅斯副總理馬拉特·庫斯努林(Marat Khusnullin)主導的政府委員會。而目前克赤大橋的鐵路交通已恢復,也已恢復部分車輛通行。

而美國太空技術公司「Maxar Technologies」13日也公布一組衛星影像,表示克赤大橋已經開始維修工程,而部分重型車輛則以渡輪運輸。

In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C