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    俄政府要求快修克里米亞大橋 最快修復時程曝光

    俄羅斯政府在今（14）日宣布，要在2023年7月1日修好克赤大橋。（圖擷取自Maxar Technologies推特、美聯社；本報合成）

    俄羅斯政府在今（14）日宣布，要在2023年7月1日修好克赤大橋。（圖擷取自Maxar Technologies推特、美聯社；本報合成）

    2022/10/14 18:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭日漸白熱化，先前克里米亞的克赤大橋（Kerch Bridge）8日發生爆炸毀損，影響俄軍運輸與交通。俄羅斯政府則在今（14）日宣布，要在2023年7月1日前修好克赤大橋。

    俄羅斯媒體《塔斯社》今日報導，建設公司「下安加爾斯克交通（Nizhneangarsktransstroy）」被俄羅斯政府指定為修復克赤大橋的唯一承包商，根據政府命令，該公司必須在2023年7月1日之前完成修復工作。

    在克赤大橋毀損後，為應對緊急狀態，俄羅斯政府還特別成立一個由俄羅斯副總理馬拉特·庫斯努林（Marat Khusnullin）主導的政府委員會。而目前克赤大橋的鐵路交通已恢復，也已恢復部分車輛通行。

    而美國太空技術公司「Maxar Technologies」13日也公布一組衛星影像，表示克赤大橋已經開始維修工程，而部分重型車輛則以渡輪運輸。

    俄羅斯政府在今（14）日宣布，要在2023年7月1日修好克赤大橋。（圖擷取自Maxar Technologies推特）

    俄羅斯政府在今（14）日宣布，要在2023年7月1日修好克赤大橋。（圖擷取自Maxar Technologies推特）

    美國太空技術公司「Maxar Technologies」13日也公布衛星影像，表示克赤大橋已經開始維修，部分重型車輛則以渡輪運輸。（圖擷取自Maxar Technologies推特）

    美國太空技術公司「Maxar Technologies」13日也公布衛星影像，表示克赤大橋已經開始維修，部分重型車輛則以渡輪運輸。（圖擷取自Maxar Technologies推特）

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