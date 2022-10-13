驚悚畫面曝光！ 飛機剛起飛輪胎噴落、狂竄黑煙

美國一架波音747-400大型貨機近日在義大利機場起飛沒多久，發生起落架輪胎噴飛的事故。（圖翻攝自推特）

2022/10/13 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部塔蘭多（Taranto ）機場近日發生一起空中驚魂事件，美國一架飛機事發時剛起飛沒多久，起落架的輪胎竟直接噴飛，所幸最後順利降落美國。

綜合外媒報導，美國貨運航空公司「亞特拉斯航空」（Atlas Air）一架波音747-400大型貨機，本月11日從義大利塔蘭多機場飛往美國南卡羅萊納州查爾斯頓（Charleston），沒想到剛起飛就發生事故，飛機主起落架的輪胎直接在空中噴飛。

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從網路上曝光的影片可以看到，該飛機起飛時機腹便不斷冒出黑煙，接著起落架輪胎掉落，撞擊地面後彈起多次，不斷往機場跑道前方滾。據悉輪胎最後在塔蘭多機場外一處葡萄園被發現。

儘管如此，這架貨機仍繼續往目的地飛行，11個小時後順利降落在美國。輪胎鬆脫掉落原因還有待釐清。

Un Boeing 747 Dreamlifter operat de Atlas Air （N718BA） care a decolat marți dimineață （11OCT22） din Taranto （IT） spre Charleston （SUA） a pierdut o roată a trenului principal de aterizare în timpul decolării.



Avionul operează zborul #5Y4231 și transportă componente de Dreamliner. pic.twitter.com/R95UHkLD7V — BoardingPass （@BoardingPassRO） October 11, 2022

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