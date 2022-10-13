日本富士山附近觀光巴士翻覆 1人命危、3人重傷

日本靜岡縣小山町今日稍早發生嚴重交通事故，1輛觀光巴士在縣道翻覆。圖為事故地點Google街景。（翻攝推特）

2022/10/13 15:16

首次上稿：15:01

更新時間：15:16（更新旅遊團詳細資訊）

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣小山町一處靠近富士山的縣道今（13）日稍早發生一起嚴重交通事故，1輛觀光巴士不明原因翻覆，造成1人OHCA、6人受傷；事故巴士的26歲駕駛被依駕駛過失傷害罪嫌逮捕，詳細事故狀況尚待調查。

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綜合日媒報導，日本當地時間今日上午11時50分許（台灣時間上午10時50分許），靜岡縣小山町警方接獲通報，指縣道上發生大型觀光巴士翻覆意外；警消即刻到場支援，當時車上共有36人，1名70多歲女乘客心肺功能停止，另有6名乘客、乘務員受傷，其中3人傷勢嚴重。

據警方初步調查，車上乘客為觀光團旅客。駕駛觀光巴士的26歲駕駛野口祐太在當地時間下午1時（台灣時間中午12時）依駕駛過失傷害罪嫌被警方逮捕，全案尚待調查釐清。

事故地點為連接小山町須走與富士山腰「須走口五合目」的雙線道縣道，長度約11.5公里。根據東京旅行社「Club Tourism」說法，事故車輛屬於埼玉縣「美杉觀光巴士」，車上所載34名乘客為富士山五合目與駿河灣一日遊旅行團旅客，另有司機野口祐太與1名乘務員，事故當下整車共有36人。

此旅行團在當地時間上午7時半（台灣時間上午6時半）自埼玉縣狹山市出發，沿途接客後前往富士山五合目，原定在下午6時20分許返程回狹山市，孰料從富士山五合目下山途中發生翻覆車禍。事故詳細原因尚待調查，據旅行社說法，駕駛12日有出勤，當時勤務並沒有問題。

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