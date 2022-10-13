英國女借錢遭拒竟殺害好友 斬首分屍後塞行李箱棄屍

倫敦發生一起殺人解剖事件，兇嫌疑因借錢不順，利用鈍器將好友打死，隨後將其分屍裝箱棄屍。示意圖。（法新社）

2022/10/13 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕在英國倫敦溫布利（Wembley）發生一起殺人分屍案，38歲女嫌因為向好友借錢被拒心生不滿，竟持鈍器將對方打死後斬首、分屍，並將屍體裝進行李箱棄屍，殘忍行為令人髮指。

據《BBC》報導，英國38歲女子米契爾（Jemma Mitchell）為了裝修房子急需用錢，在2021年6月11日向67歲女性朋友張美坤（Mee Kuen Chong）借錢被拒，一怒之下持鈍器毆打張美坤致死，事後將遺體斬首、分屍，並將屍體裝進藍色行李箱，駕駛租來的車輛前往德文郡海濱城鎮索爾科姆（Salcombe）的林區棄屍，棄屍地點與案發地點相距約400多公里。

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事發當天下午1時，監視器拍到米契爾從張美坤家中拖著2個行李外出，索爾科姆當地監視器也有拍到她的身影。當年6月27日，一名遊客與家人出遊，在棄屍地點意外發現這具無頭屍，遂向警方報案。警方後來在屍體附近的樹叢中找到張美坤的頭顱，其頸部切割傷口相當俐落、乾淨。

警方事後循線將米契爾逮捕歸案，本案近日開庭。司法單位調查發現，米契爾聲稱自己對整骨療法相當有興趣，而且曾經修過神經解剖學、遺傳學和人類屍體解剖學等；除此之外，米契爾家中還起出一份「張美坤的遺囑」，該遺囑將米契爾指定為張美坤95%財產的繼承人，檢察官指控，米契爾的行兇動機明顯是為了錢。

米契爾則否認殺人指控，事件仍在進一步調查中。

Jemma Mitchell ‘murdered and decapitated pensioner Mee Kuen Chong’ https://t.co/hXYmD2Y0RB — TrendRadars （@RadarsTrend） October 12, 2022

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