中共20大後台海進入關鍵期 專家：美軍威懾拒止至關重要

中國軍方2019年7月間在東南沿海軍演。（路透檔案照）

2022/10/12 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共第20次全國代表大會（20大）將屆，專家分析，20大之後幾年間，時值美軍軍力轉型、裝備更新換代、青黃不接而中國軍力持續攀升的「脆弱空窗」，台海局勢可能進入關鍵期，美國保持足夠強大的嚇阻拒止力，使中國不敢貿然動武，對能否維持台海穩定與和平，至關重要。

「美國之音」（VOA）報導，儘管各種跡象顯示，中國不會在近期對台動武，但自去年以來，美軍軍方和情報界高層相繼指出今後幾年的可能性，其中美軍參謀長聯席會議主席密利去年6月在眾院軍事委員會證時說，中國領導人習近平已將發展攻台的能力從2035年提前到2027年；美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）9月間受訪時透露，習已指示解放軍在2027年作好好佔領台灣準備，早於美國預計。

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美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）也持同樣觀點，並形容2027年是一項「軍事重任」（military task）。

近年來美國因應中國的挑戰，雖加緊研發大批新型武器，但絕大部分還不能量產服役，像是美國空軍第六戰機代的「次世代空優」（NGAD）計畫，和接替B-2的B-21暱蹤戰略轟炸機，估計2030年代初才能發揮戰力，而規劃中的新世代驅逐艦（DDG-X），預計至2028財政年度才開工建造。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年報告指出，美國和台灣領導人面臨的威懾挑戰，今後幾年將更嚴峻。報告說，未來5年內，美國計劃汰除一批老舊作戰平台，以打造一支規模更小、更現代化的部隊，對於中國領導人而言算是「機會之窗」，在此期間，美軍的干預能力最弱。

因此，華府智庫布魯金斯研究所研究員席美妮 （Melanie Sisson）主張，美國應制定包括外交、經濟、以及軍事等行動在內的全面計畫，向北京明確表示，武力犯台將付出巨大代價。

報導提到，包括兵棋推演等各類研究分析，無論勝負如何，美國涉入台海衝突的代價十分沉重，因此相對於美軍是否有能力保衛台灣，更重要在於，美軍是否能夠維持對中國足夠強大威懾和嚇阻，使共軍不敢冒然動武。

前美國國防部政策次長傅洛諾伊（Michele Flournoy），前年6月發表專文指出，美國若能讓外界相信，美軍有能力在72小時內擊沉南海所有中國艦艇和商船，則可能有效遏阻共軍犯台。他認為，台海局勢是最有可能成為第三次世界大戰的候選者，美國現在需要執行若干不同的投資，並超越國內政治，以達到威懾結果。

長期以來，威懾戰略一直是支撐美軍優勢的重要理念之一，旨在迫使對方判斷採取行動的成本遠高於收益，從而決定放棄採取該行動。在台灣問題上，讓中國明白它在台海戰爭中必敗無疑的威懾被稱為「拒止性威懾」（deterrence by denial），另一種威懾戰略「懲罰性威懾」（deterrence by punishment）是指試圖說服中國，使其相信即使獲勝成本也會遠遠超過任何可能的收益。

席美妮認為，懲罰性威懾的戰略較為務實，即使失敗，也為美國決策定者保留了選擇權——它既不立即發動戰爭，也不排除隨後決定參戰，保衛或驅逐侵略者。

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