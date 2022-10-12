烏克蘭2個新收復城鎮挖掘數十具屍體 最小只有1歲

烏克蘭頓涅茨克地區新收復的利曼（Lyman）墳墓，官員稱這是一個平民亂葬崗。（路透）

2022/10/12 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕近日俄羅斯軍隊從頓內茨克（Donetsk）東部2個城鎮撤退，烏克蘭當局於當地時間週二（11日）表示，在該城鎮挖掘數十人的屍體，其中包括平民和一名1歲嬰兒，死因確定是俄羅斯發動攻擊所導致。

根據《路透》報導，烏克蘭當局11日表示，在頓內茨克東部剛收復的城鎮，挖掘數十人的屍體，其中包括平民和一名1歲嬰兒。頓內茨克州長基里連科（Pavlo Kirilenko）表示，「這些是當地民眾和武裝部隊軍人。」

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法醫工作人員表示，在利曼（Lyman）鎮已挖掘55具屍體，其中包括平民。總檢察長辦公室表示，當局統計新馬斯利亞基夫卡（Nova Maslyakivka）公墓中，包含小孩的墳墓「最小的只有1歲」。州長基里連科表示，挖掘出的55具屍體初步結果，死因是「爆炸和彈丸、子彈傷害造成的。」他說，「我們也不排除酷刑，尤其是平民受害者」。

總檢察長辦公室表示，在斯維亞托戈爾斯克（sviatohirsk）鎮，執法人員已經挖掘出34具屍體，其中一些有因暴力而死亡的跡象，包括槍傷、肋骨和顱骨骨折、地雷和爆炸傷害。「在一輛汽車中發現2名公民被燒毀的屍體，但死者的身份正在確立。」

烏克蘭當局一再指責俄羅斯軍隊在烏克蘭被佔領的城鎮犯下暴行，但俄羅斯否認這些指控。烏克蘭於9月收復伊久姆（Izium）東北部城鎮後，從墓地挖掘出436人的屍體，當地官員表示，大多數人疑似是暴力致死。

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