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    模擬保衛地球！NASA飛行器撞偏小行星 人類首度改變天體軌道

    小行星被DART撞擊兩天後，噴發出的物質在太空中形成一條超過6000英里的彗星狀尾巴。（路透）

    小行星被DART撞擊兩天後，噴發出的物質在太空中形成一條超過6000英里的彗星狀尾巴。（路透）

    2022/10/12 09:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）保衛地球的實驗性計畫「飛鏢（DART）」試驗，飛行器於台灣時間9月27日撞擊目標小行星「迪莫弗斯」（Dimorphos），NASA宣布成功改變小行星軌道，為人類有史以來第一次改變了行星天體的軌道。

    綜合外媒報導，小行星「迪莫弗斯」直徑160公尺，環繞另一顆直徑800公尺的近地小行星「迪迪莫斯」（Didymos）運行，台灣時間9月27日NASA的小行星防禦測試飛行器以時速1萬3421英里（約2.16萬公里）撞擊目標小行星「迪莫弗斯」，飛行器碎片以及撞擊後噴出的岩碎飄散太空中。

    在當地時間11日，NASA召開記者會，宣布成功改變「迪莫弗斯」軌道，在撞擊之前，「迪莫弗斯」公轉「迪迪莫斯」一圈大約每11小時55分，撞擊後，公轉一圈的時間變成11小時23分鐘，和以前相比減少了32分鐘，意味著「迪莫弗斯」的軌道稍微靠近「迪迪莫斯」了。

    DART測試取得成功的最低要求是軌道改變時間至少73秒，而這次任務已經遠遠超過預期，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）大讚：「這是行星防禦分水嶺的一刻，也是人類分水嶺的一刻」，NASA證明自己是認真的地球捍衛者。

    NASA科學任務理事會主任葛雷茲（Lori Glaze）在記者會上指出：「這是人類有史以來第一次改變了行星天體的軌道。」即使是這種大小的潛在危險小行星，人類有能力使其偏離軌道。

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