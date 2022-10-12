軍武新知》波音公布阿帕契現代化改造概念 動力、火力全面升級

波音公司10日發布阿帕契直升機現代化改造計畫，並貼出模擬圖。（圖擷取自波音公司）

2022/10/12 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕AH-64「阿帕契」直升機是由美國波音公司為美國陸軍設計製造的武裝直升機，目前除了在美軍服役中，包括我國、南韓、日本、英國、以色列等國均有使用各型號的「阿帕契」。波音公司10日發布a href="https://www.boeing.com/features/2022/10/the-next-evolution-of-apache.page?sf260872383=1" target="_blank">新聞稿，宣布阿帕契直升機現代化改造計畫，阿帕契經過現代化改造之後，火力將更加強大，動力系統及感測系統也將升級。

波音公司表示，阿帕契直升機從1984年的AH-64A到今日AH-64E的V6改款，阿帕契的發展突飛猛進，屢次超出預期並重新定義了直升機的功能。目前阿帕契已經被證明是一個極其致命的攻擊直升機平台，也是一個非常強大且有效的偵蒐平台。

請繼續往下閱讀...

波音公司指出，為了讓旋翼機在美國陸軍未來的「多域作戰」保持主導地位，阿帕契必須進行升級，而波音公司將推出現代化改造版本的阿帕契，包括提高敏捷性、合作能力、殺傷力、生存能力及航程距離。

波音公司列出阿帕契現代化框架，包括動力系統升級，強化動力、速度及航程；升級模組化系統，提升部署靈活度；先進任務電腦系統，減少飛行員在操作期間的壓力及工作量；整合先進感測系統；掛載遠程精確彈藥，以及未來可能的定向能量武器，提升殺傷力。最後則是透過機身強化、降低採購成本來提升後勤維護品質。

波音公司也貼出現代化阿帕契的模擬圖，美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）指出，圖中可看到阿帕契的左機翼下的兩組發射器共掛載8枚地獄火飛彈，在左機翼最外側掛載點則是設置兩個裝有未知彈藥的管狀發射器，在右翼最外側則有一個類似吊艙的物體。「戰區」分析，管狀發射器可能是通用發射管（CLT），可裝載各種彈藥，甚至是空射型無人機；吊艙則有可能是某種高能量雷射武器，也有可能是一個外部油箱。

另外，螺旋槳頂的雷達感測器也有改良，也有可能是現有AN/APG-78長弓雷達的改良型外罩，在發動機排氣系統上的設計也有變化，可能是為了減少直升機的紅外線信號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法