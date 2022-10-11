日本旅遊衝一波！東京迪士尼10/13起門票8折 與台灣解封同步

日本東京迪士尼祭出門票20%折扣優惠，搶攻疫後觀光商機。（美聯社資料照）

2022/10/11 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣13日起邊境開放，回國隔離方案改為「0+7」，許多悶了好久的國人們都盤算要出國遊玩。日本東京迪士尼瞄準商機，今天（11日）宣布，13日至明年1月底門票一律打八折，搶攻疫後觀光市場。若已提前購票，可申請退費。

東京迪士尼11日宣布，自10月13日至明年1月底，「一日護照」的門票一律打八折，成人票原先要價7900-9400日圓（約新台幣1734-2063元），打完折之後只要6320-7520日圓（約新台幣1387-1650元），最多可省下1880日圓（約412元新台幣），活動包含東京迪士尼樂園以及迪士尼海洋。

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優惠期間的門票將分批販賣，12日下午2點開始販售13日至26日門票；13日下午2點販售11月9日以前的門票；14日下午2點販售11月23日以前的門票；17日下午2點販售12月7日以前的門票；18日下午2點販售12月18日以前的門票；自19日起，每天的下午2點會開放販售2個月後的門票，例如10月19日可以預購12月19日入園的門票。

對於已經提前購買優惠期間門票的民眾，迪士尼表示，可以透過網路申請退費。另外，他們也提醒，入場時需要出示施打3劑疫苗的證明，或是陰性檢測結果，才能入園。

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