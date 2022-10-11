香港中學生升旗未起立 遭斥責涉違「國安法」罰停課3天

香港荃灣聖芳濟中學14名學生在朝會升旗典禮期間吃早餐，被斥責可能違反國安法，罰停課3天。圖為香港學校升旗典禮示意圖，非當事學校。（歐新社）

2022/10/11 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港荃灣1所中學5日上午朝會升旗典禮時，有10多名學生因為吃早餐來不及回到朝會隊伍，被師長指稱不尊重國旗與國歌，可能違反《國安法》等法律，學生們被要求立即離開學校並停課3天。有學生對相關指控感到無辜與詫異，也擔心可能影響未來升學。

綜合港媒報導，香港荃灣聖芳濟中學5日朝會升旗典禮期間，有14名互不相識、來自不同年級的學生正在販賣部外的風雨操場吃早餐，突然被副校長喝令「站起來」，斥責他們升旗時未起立，不尊重國旗，可能違反國安法。這14名學生被要求立即離校，並停課3天。

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當事學生說，他們當時正打算要快速吃完早餐，趕緊收拾離開，並未聽到國歌已響起，對於因此被指控可能違反國安法，感到無辜與詫異，也擔心可能影響日後升大學。也有學生說，當時得知正在升旗時已經趕緊起立，事後仍遭副校長斥責未起立。

聖芳濟中學昨（10）日發布聲明，5日當天有14名學生升旗前未回到教室或操場朝會隊伍，並做出「不尊重升旗禮儀式的行為」，校方認為這些學生違反校規，決定採停課3天處罰。但聲明中並未提及違反《國安法》等語。

香港教育局則說，已提醒校方要依照相關規定處理此事，並要求校方提交報告。教育局也指出，香港《國歌條例》與《國旗及國徽條例》對升旗典禮與奏唱國歌時的禮儀有明確規定，如有學生做出不尊重國旗的行為，學校應以合情、合理、合法的方式處理。

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