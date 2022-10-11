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    輕忽風險！ 美研究：民眾常將「駕駛輔助系統」當「自動駕駛」

    美國一項新研究發現，不少人使用特斯拉的Autopilot、通用汽車的Super Cruise等先進半自動駕駛輔助系統時，常常會將車輛視為是完全自動駕駛一樣，輕忽風險警告。圖為Tesla的Autopilot自動駕駛輔助系統示意畫面。（圖擷取自Tesla官網）

    美國一項新研究發現，不少人使用特斯拉的Autopilot、通用汽車的Super Cruise等先進半自動駕駛輔助系統時，常常會將車輛視為是完全自動駕駛一樣，輕忽風險警告。圖為Tesla的Autopilot自動駕駛輔助系統示意畫面。（圖擷取自Tesla官網）

    2022/10/11 19:08

    〔中央社〕美國一項新研究發現，民眾在使用特斯拉的Autopilot、通用汽車的Super Cruise等先進半自動駕駛輔助系統時，常常會將車輛視為是完全自動駕駛一樣，輕忽風險警告。

    路透社報導，由相關產業資助組成、促進車商製造更安全車輛的非營利組織美國「高速公路安全保險協會」（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS）今天公布一項調查。

    調查發現，經常使用通用汽車（General Motors）的Super Cruise、日產汽車/Infiniti（Nissan/Infiniti）的ProPILOT Assist、特斯拉（Tesla）的Autopilot的用戶表示，「他們常會在使用半自動輔助駕駛系統時，從事如吃東西、傳訊息等與開車無關的事」。

    IIHS對600名經常使用者所做的研究顯示，53%的Super Cruise使用者、42%的Autopilot使用者、12%的 ProPILOT Assist使用者稱，「他們會放心把自己的車當作完全自動駕駛」。

    有大約40%的Autopilot和Super Cruise使用者指出，他們在開車有時會把系統關掉，且沒有重新打開。兩種系統都有在駕駛不專心的情況下，會將車停下的功能。

    IIHS主席哈奇（David Harkey）說：「這項重要訊息顯示，這些系統的早期採用者，對技術的限制瞭解不多。」

    這項研究結果發表之際，美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）正審查多起Autopilot引發的交通事故。

    2016年至今，NHTSA展開37起特別調查，當中有18人涉及特斯拉車禍而喪命，駕駛在這些事故中疑似使用Autopilot等系統。

    特斯拉並未依要求對此做出回應，但該公司表示，Autopilot無法讓車輛自動駕駛，它意在讓全神貫注、隨時準備接管車輛的駕駛使用。

    通用汽車8月曾表示，車主可在北美64萬3740公里的公路上使用Super Cruise，並計畫在2023年的年底前，在22款車上提供這項系統，但該公司並未立即對這次調查發表評論。

    IIHS表示，在廣告中，Super Cruise聚焦於免手控駕駛功能，Autopilot使用的是載客飛機上會用的名稱「自動駕駛」（autopilot），還「暗示特斯拉的系統實際上還要更強」。相較之下，ProPILOT Assist「表明它是輔助功能，而非駕駛的替代品」。

    NHTSA和汽車製造商皆表示，這些系統中沒有任何一個能讓車輛自動駕駛。

    日產表示，ProPILOT Assist從名稱就「清楚傳達它是輔助駕駛的系統，它需要手動操作。駕駛需要時時保持對車輛的控制」。

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