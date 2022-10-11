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    又有太陽系外訪客！ 天文學家發現第二起星際流星撞地球

    近日有天文學家發現第二起星際流星撞地球事件，比前一顆進入地球的星際流星還更大。流星示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    近日有天文學家發現第二起星際流星撞地球事件，比前一顆進入地球的星際流星還更大。流星示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    2022/10/11 15:48

    〔即時新聞／綜合報導〕今年4月美國國防部太空司令部（USSC）證實，一枚來自太陽系外的流星曾在2014年撞擊地球，是史上已知首起星際流星撞地球事件，近日有天文學家發現，第二起星際流星撞地球事件，比前一顆進入地球的星際流星還更大。

    美國國防部太空司令部在今年4月證實，2014年1月8日穿過大氣層的阻攔，墜入太平洋巴布亞紐幾內亞東北部海域的流星來自太陽系外，這顆「CNEOS 2014-01-08」流星為史上已知首起星際流星撞地球事件。

    近日《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）刊登一篇研究 ，有天文學家發現，2017年3月9日墜落在葡萄牙附近大西洋的「CNEOS 2017-03-09」流星，也是一枚來自太陽系外的星際流星，其直徑約1公尺，比「CNEOS 2014-01-08」的45公分直徑還更大。

    天文學家將這兩個一前一後造訪地球的星際流星稱為IM1、IM2，他們與其他流星進行比較，發現這兩個在273個流星紀錄中，其組成強度分別排在第一、第三，這意味著星際流星本身強度明顯高於來自太陽系內的流星。

    星際流星疑似由難熔金屬所構成，有趣的是，在星際物質的氣體中觀察到的難熔元素很少，科學家推估這可能反映了難熔元素被鎖定在星際物體中。

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