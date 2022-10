2022/10/11 16:32

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯軍隊在戰爭中各戰線都被打得節節敗退,推特流傳一段俄羅斯軍隊行走在路上,疑似誤觸地雷發生大爆炸的影片。

推特帳號「@lilygrutcher」在推特PO出一段影片,可以看到影片中有4、5名俄軍排成一列,行走在烏克蘭的某處,接著隊伍中間發生了大爆炸,該帳號在推文中表示「當俄羅斯軍隊攻擊幼稚園時,我們的軍隊盡己所能,完成他們的工作。」

網友們看到貼文後紛紛留言「又一燒烤獸人出爐」、「再多來一些燒烤獸人」、「我看到有獸人四肢斷裂噴飛」、「愉悅又療癒的影片」、「下輩子不要再當獸人了」。

While Russia attacks kindergartens, Ukrainian troops do their job.

Enjoy: pic.twitter.com/XGnGsP2wvn