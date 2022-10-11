酷拉皮卡終於能下船了？ 《獵人》宣布重啟連載引粉絲轟動

《週刊少年JUMP》編輯部今日上午宣布，《獵人》將重新開始連載，引起粉絲轟動。圖為冨樫義博《獵人》草稿。（圖擷取自冨樫義博推特）

2022/10/11 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家冨樫義博的超人氣作品《HUNTER×HUNTER》（獵人）先前停刊多年，令許多粉絲望穿秋水，甚至戲稱「只能請後代燒給我最新進度」。不過《週刊少年JUMP》編輯部今日上午宣布，《獵人》將重新開始連載，此消息也立刻引發粉絲轟動。

由於《獵人》自2018年11月26日之後就沒有更新連載進度，讓許多粉絲苦苦等待，作者冨樫義博的一舉一動也連帶成為粉絲熱議焦點。冨樫義博今年5月開設推特帳號，並在帳號中貼出多張新進度草稿，當時就讓許多粉絲熱議「難道重啟連載有望？」

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而《週刊少年JUMP》在9月19日曾宣布，《獵人》第37集漫畫單行本將於今年11月4日開賣，也讓粉絲雀躍不已。《週刊少年JUMP》編輯部今早9點在推特宣布，《獵人》將在10月24日發售的《週刊少年JUMP》2022年第47期重啟連載，立刻引發粉絲轟動，至今已有13.4萬人轉貼此文章。

在《獵人》先前的連載進度中，人氣角色「酷拉皮卡」待在船上面臨「王位爭奪戰」，但《獵人》卻在2018年11月26日後就停止連載至今，許多網友也戲稱「酷拉皮卡下不了船」。

《獵人》重啟連載的消息轉貼至PTT「西洽板」時，立刻讓鄉民一陣轟動，紛紛留言：「跪著朝聖～」、「要下船了嗎？」、「酷拉皮卡：遠洋漁業終於要靠岸了嗎？」、「所以現在船上演到哪？」、「這次可以下船嗎？」、「我等不及看酷拉了，太幸福了QQ」、「來看酷拉皮卡今年能不能下船囉～」

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