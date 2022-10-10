為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    艾米尼之死抗議不停歇 伊朗西部關鍵城市再傳槍響

    伊朗22歲庫德族女子艾米尼之死引發示威不停。（美聯社檔案照）

    伊朗22歲庫德族女子艾米尼之死引發示威不停。（美聯社檔案照）

    2022/10/10 19:59

    〔中央社〕伊朗22歲庫德族女子艾米尼之死引發示威不停。活動人士表示，位於示威中心的西部城市薩南達治街頭今晨傳出顯然為槍聲與爆炸的聲響，據報至少一人在附近村莊被維安部隊殺害。

    艾米尼（Mahsa Amini）據信因未能遵守伊朗嚴格的女子服裝規定，被宗教警察逮捕3天後於9月16日死亡，引爆伊朗民眾怒火。伊朗7日表示，調查發現艾米尼死於長期疾病，並非腦部受到重擊，但艾米尼的家人說她一直都很健康。

    美聯社報導，儘管伊朗政府堅稱艾米尼沒有遭到不當對待，但有影像顯示，未配戴好頭巾的婦女會被暴力相向，令人質疑艾米尼在拘留時可能也遭到肢體暴力。

    示威行動已經邁入第4週，儘管網路遭到當局限制，但在網路上流傳的影像顯示，從首都德黑蘭到全國各地，都有女性脫下頭巾上街遊行，還有民眾與當局對峙，或在街頭縱火。這是自2009年綠色革命以來，伊朗神權統治政府遭遇的最大挑戰。

    根據庫德族人權團體Hengaw，今天清晨的暴力事件發生於庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj），以及伊朗與伊拉克邊界附近的村莊薩拉斯巴巴哈尼（Salas Babajani）。

    Hengaw張貼影片，聲稱是煙霧從薩南達治一處社區竄起，夜空中還可聽見類似快速的步槍射擊聲，以及有人大喊的聲音。

    貼文並未指出是否有人因此受傷。Hengaw之後在網路張貼影像，似乎是蒐集起來的步槍與手槍彈殼，以及使用過的催淚瓦斯罐。

    當局對於今天清晨發生在薩南達治的事件沒有立即解釋。

    Hengaw也指出，在薩南達治西南方約100公里的村莊薩拉斯巴巴哈尼，伊朗維安部隊據稱多次槍擊一名22歲抗議男子，他之後傷重不治，也有其他人受到槍傷。

    「衛報」報導，根據社群媒體發文，伊朗政府維安部隊昨天駕駛沒有掛車牌的車輛抵達一些學校，逮捕校舍內的學生。當局昨天也關閉庫德斯坦省所有學校以及高等教育機構。

    此外，網路上廣泛流傳一段駭人影片顯示，薩南達治有一名駕車男子被槍殺。

    法斯通訊社（Fars News Agency）今天報導，庫德斯坦省省長庫沙（Esmail Zarei Kousha）宣稱，有不知名組織8日在街頭策畫殺害年輕人，但他並未提供證據。

    他指控是這些組織那天朝男子的頭部射擊，將他殺害。示威人士則指控伊朗維安部隊行兇。他們表示，這名男子朝維安部隊按喇叭，隨後遭到射殺。

    目前仍不清楚有多少人在示威行動中喪命，國營電視台9月24日曾稱至少有41人死亡，位於奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織估計已有至少185人身亡，包括在伊朗東部城市薩赫丹（Zahedan）因警察涉嫌強暴所引發的暴力事件，預估有90人身亡。

    路透社報導，伊朗外交部發言人今天則是呼籲到訪伊朗的外國公民，必須尊重伊朗法律。伊朗上月表示，逮捕9名參與艾米尼死亡示威活動的歐洲國家公民。

    伊朗外交部發言人在電視新聞發布會表示：「伊朗是一個安全的國家…我們期待所有因觀光和商務等目的到訪伊朗的外國公民，尊重我國法律。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    伊朗官方定調！「頭巾之亂」女主角死於腦部缺氧
    2022/10/07 19:32

    伊朗官方定調！「頭巾之亂」女主角死於腦部缺氧
    伊朗人抗議警察強暴少女 慘遭血腥鎮壓至少82死
    2022/10/07 07:07

    伊朗人抗議警察強暴少女 慘遭血腥鎮壓至少82死

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    自由說新聞》伊朗鎮壓「頭巾革命」歐洲全怒了！影后、女議員剪髮嗆聲
    2022/10/06 16:22

    自由說新聞》伊朗鎮壓「頭巾革命」歐洲全怒了！影后、女議員剪髮嗆聲
    報導艾米尼喪禮 伊朗又一女記者被逮 至少已25名記者遭捕
    2022/09/29 23:50

    報導艾米尼喪禮 伊朗又一女記者被逮 至少已25名記者遭捕
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播