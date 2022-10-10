艾米尼之死抗議不停歇 伊朗西部關鍵城市再傳槍響

伊朗22歲庫德族女子艾米尼之死引發示威不停。（美聯社檔案照）

2022/10/10 19:59

〔中央社〕伊朗22歲庫德族女子艾米尼之死引發示威不停。活動人士表示，位於示威中心的西部城市薩南達治街頭今晨傳出顯然為槍聲與爆炸的聲響，據報至少一人在附近村莊被維安部隊殺害。

艾米尼（Mahsa Amini）據信因未能遵守伊朗嚴格的女子服裝規定，被宗教警察逮捕3天後於9月16日死亡，引爆伊朗民眾怒火。伊朗7日表示，調查發現艾米尼死於長期疾病，並非腦部受到重擊，但艾米尼的家人說她一直都很健康。

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美聯社報導，儘管伊朗政府堅稱艾米尼沒有遭到不當對待，但有影像顯示，未配戴好頭巾的婦女會被暴力相向，令人質疑艾米尼在拘留時可能也遭到肢體暴力。

示威行動已經邁入第4週，儘管網路遭到當局限制，但在網路上流傳的影像顯示，從首都德黑蘭到全國各地，都有女性脫下頭巾上街遊行，還有民眾與當局對峙，或在街頭縱火。這是自2009年綠色革命以來，伊朗神權統治政府遭遇的最大挑戰。

根據庫德族人權團體Hengaw，今天清晨的暴力事件發生於庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj），以及伊朗與伊拉克邊界附近的村莊薩拉斯巴巴哈尼（Salas Babajani）。

Hengaw張貼影片，聲稱是煙霧從薩南達治一處社區竄起，夜空中還可聽見類似快速的步槍射擊聲，以及有人大喊的聲音。

貼文並未指出是否有人因此受傷。Hengaw之後在網路張貼影像，似乎是蒐集起來的步槍與手槍彈殼，以及使用過的催淚瓦斯罐。

當局對於今天清晨發生在薩南達治的事件沒有立即解釋。

Hengaw也指出，在薩南達治西南方約100公里的村莊薩拉斯巴巴哈尼，伊朗維安部隊據稱多次槍擊一名22歲抗議男子，他之後傷重不治，也有其他人受到槍傷。

「衛報」報導，根據社群媒體發文，伊朗政府維安部隊昨天駕駛沒有掛車牌的車輛抵達一些學校，逮捕校舍內的學生。當局昨天也關閉庫德斯坦省所有學校以及高等教育機構。

此外，網路上廣泛流傳一段駭人影片顯示，薩南達治有一名駕車男子被槍殺。

法斯通訊社（Fars News Agency）今天報導，庫德斯坦省省長庫沙（Esmail Zarei Kousha）宣稱，有不知名組織8日在街頭策畫殺害年輕人，但他並未提供證據。

他指控是這些組織那天朝男子的頭部射擊，將他殺害。示威人士則指控伊朗維安部隊行兇。他們表示，這名男子朝維安部隊按喇叭，隨後遭到射殺。

目前仍不清楚有多少人在示威行動中喪命，國營電視台9月24日曾稱至少有41人死亡，位於奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織估計已有至少185人身亡，包括在伊朗東部城市薩赫丹（Zahedan）因警察涉嫌強暴所引發的暴力事件，預估有90人身亡。

路透社報導，伊朗外交部發言人今天則是呼籲到訪伊朗的外國公民，必須尊重伊朗法律。伊朗上月表示，逮捕9名參與艾米尼死亡示威活動的歐洲國家公民。

伊朗外交部發言人在電視新聞發布會表示：「伊朗是一個安全的國家…我們期待所有因觀光和商務等目的到訪伊朗的外國公民，尊重我國法律。」

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