南非物流將罷工 鐵礦石公司憂影響生產與出口

南非昆巴鐵礦石（Kumba Iron Ore）表示，生產及出口將受到物流罷工影響。（路透）

2022/10/10 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕南非國有物流公司Transnet因工資問題，將在週四（13日）罷工。南非昆巴鐵礦石（Kumba Iron Ore）於當地時間10日表示，鐵礦石生產及出口將受到物流罷工的影響。

根據《路透》報導，南非國有物流公司Transnet，將在13日罷工，其負責該國鐵路貨運及所有港口的營運，罷工將導致鐵路及港口的配送中斷。南非昆巴鐵礦石（Kumba Iron Ore）表示，「由於Transnet的鐵路和港口服務中斷，預計對生產的影響，前7天約為每天5萬噸，之後約為每天9萬噸，出口銷售將影響每天約12萬噸。」

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昆巴鐵礦石將其大部分鐵礦石出口到中國、歐洲、日本和韓國，預計今年將生產和出口3800萬噸至4000萬噸的礦石。該公司2021年的產量和出口量分別為4090萬噸和4020萬噸。

聯合國家運輸聯盟（UNTU）和南非運輸和聯合工人聯盟（SATAWU）共同代表大多數Transnet的工人，上週拒絕了Transnet增加工資3%至4%的提議，稱其低於南非的年通貨膨脹率，南非通貨膨脹率8月份為7.6%。

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