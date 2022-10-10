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    印度面臨抗藥性隱憂 恐導致超級細菌大流行

    印度公衛專家認為，印度有許多醫生會不分青紅皂白亂開抗生素，導致抗生素濫用。（美聯社）

    印度公衛專家認為，印度有許多醫生會不分青紅皂白亂開抗生素，導致抗生素濫用。（美聯社）

    2022/10/10 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕位於印度西部的非營利性醫院「卡司杜巴醫院」（Kasturba Hospital），醫生們正想辦法找到「超級細菌感染」的治療方法。根據醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）統計，抗藥性在2019年直接導致全球127萬人死亡。

    根據《BBC》報導，印度是受抗藥性影響最嚴重的國家之一，光是抗藥性就導致每年近6萬名新生兒死亡，而且情況變得越來越糟糕。印度公衛專家認為，印度有許多醫生會不分青紅皂白亂開抗生素，才會造成抗生素濫用。

    卡司杜巴醫院正在尋找哪些抗生素治療常見細菌病原體最有效果，但是研究結果發現，一些主要抗生素的療效不到15%。而一種「鮑氏不動桿菌」（Acinetobacter baumannii）還會攻擊重症患者的肺部。卡司杜巴醫院主管卡蘭特里醫生（SP Kalantri）表示：「由於我們的患者大多買不起昂貴的抗生素，所以當他們發生肺炎時，死亡機率相當高。」

    專家建議印度需要投入資金，培養更多了解細菌感染的醫生，減少病人在醫院內感染，並加強訓練醫生如何使用抗生素，否則抗藥性很有可能在不久後成為大流行。

    世界衛生組織也表示，抗藥性是當今社會一大隱憂，它直接威脅到全球健康、糧食安全和發展，人類與動物濫用抗生素正在加快細菌產生抗藥性，往後越來越多細菌感染會更難以治癒。

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