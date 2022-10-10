才剛替女兒慶生完 男開夜車卻被導航帶往斷橋墜6公尺溪谷慘死

帕克森晚間開車時，因GPS導航至斷橋墜落約6公尺溪谷慘死。（圖擷取自「Phillip Paxson」臉書）

2022/10/10 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州（North Carolina）一名47歲父親日前參加愛女的生日派對結束後，急著開夜車返回工作地點，孰料GPS導航系統卻把他引導至一處斷橋，因當日天色昏暗，這名父親直接連人帶車掉落至約6公尺深的溪谷慘死。

綜合外媒報導，47歲帕克森（Philip Paxson）於9月30日返家參加女兒慶生派對，結束後約在晚上11點獨自開車返回工作地點，沒想到汽車的GPS導航系統卻把他引導至一座斷橋，加上當時天色昏暗讓視線不清晰，派克森來不及反應之下連人帶車墜入約6公尺溪谷。

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由於家屬遲遲無法聯繫上派克森而緊急報警尋人，當地警方於本月1日經搜索在希科里（The Hickory bridge）斷橋下方的溪谷發現一輛汽車，並發現倒臥車內死者是派克森。

派克森家屬指出，這是一場可以避免的事故，這座橋在2014年遭洪水沖垮，多年來一直沒有維修，也沒有任何障礙物或警告牌。

北卡羅來納州交通部說明，由於肇事地點為私人土地，因此政府沒有權利或資金可以修繕。當地房地產專家建議，民眾可以透過請願要求政府修復橋梁或透過附近居民自行承擔費用來處理。

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