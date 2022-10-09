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    戴「順澤宮」打破紀錄奪金！ 伊登受訪不忘大讚冠軍神帽

    挪威三鐵好手伊登今年頂著彰化縣順澤宮神帽再度拿下世錦賽冠軍。（圖翻攝自伊登IG）

    挪威三鐵好手伊登今年頂著彰化縣順澤宮神帽再度拿下世錦賽冠軍。（圖翻攝自伊登IG）

    2022/10/09 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）今天（9日）在夏威夷舉辦的三鐵世界錦標賽（2022 Ironman World Championship）以破大會紀錄的成績奪得金牌。這次比賽他也一樣戴著彰化縣「埔鹽順澤宮」的帽子參賽，第九度拿下世界冠軍頭銜，賽後受訪時他也謙虛表示是「神帽加持」，「我想這頂帽子一定比這座島的魔咒強」。

    綜合外媒報導，伊登2019年9月在法國尼斯舉辦的三鐵世錦賽上，因為頭戴埔鹽順澤宮帽子奪冠在台灣爆紅，此後伊登只要戴上順澤宮神帽，幾乎每項賽事都能告捷，先前伊登也曾在IG表示，自己戴上這頂帽子就沒輸過比賽，沒贏的那幾場都沒戴帽子，神帽加持也讓不少國外媒體爭相報導。

    今年於夏威夷舉辦的三鐵世錦賽，伊登9日在完成游泳3.8公里、自行車180公里、馬拉松42.195公里後，以7小時40分24秒打破德國三鐵好手弗勒德諾（Jan Frodeno）7小時51分13秒的紀錄，拿下本屆世錦賽金牌，這也是伊登第9次獲得世界冠軍。今天下午伊登也在IG分享這個好消息，可以看到順澤宮神帽再度於本屆賽事亮相，同時他也感謝背後團隊每位成員的付出。

    伊登賽後接受英國知名三鐵運動雜誌《220 Triathlon》 訪問時表示，「在馬拉松項目最後10公里左右，我很擔心我會陷入這座島的魔咒，在我追過萊德洛（Sam Laidlow，法國三鐵好手）後，感覺真的快被吞噬，但最後我還是贏下比賽，我想我的帽子一定比這座島上的魔咒更強。我知道這聽起來有點瘋狂，一開始我只是覺得戴著它滿有趣的，但後來我發現我只要戴上這頂帽子就會贏下比賽，我想它確實對我發揮了一些作用。」

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