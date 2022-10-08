不只台灣受害！ 印度救出130名「東南亞工作」受騙民眾

印度政府7日宣布，成功救出130名受騙到東南亞國家工作的印度民眾。（美聯社）

2022/10/08 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府7日宣布，成功從緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞國家救援出130名受騙的印度民眾。這些民眾當初被仲介者捏造的泰國資訊部門工作機會吸引，最後被強制轉移到其他東南亞國家進行詐騙工作。然而受害國家不僅印度，還包含馬來西亞。

《美聯社》（The Associated Press）報導，印度外交部發言人貝格齊（Arindam Bagchi）表示，這些詐騙公司應是透過杜拜、曼谷，與印度城市裡的代理人展開業務，並在社群媒體上進行招募，最後再強迫應徵者進行網路詐騙與偽造加密貨幣等工作。應徵者被迫用偷渡的方式進入緬甸，並被帶到因安全狀態不佳而難以前往的地區。

請繼續往下閱讀...

目前大約有50名印度人已從緬甸救援出來，另有80名印度工人則是從柬埔寨與寮國救出，還有一些人因為非法入境被緬甸警察拘留。印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu state）的首席部長M.K.史達林（Muthuvel Karunanidhi Stalin），在上個月寫了一封信給印度總理莫迪（Narendra Modi），表示有300位印度民眾被困在緬甸，其中有大約50位是泰米爾人。

受害國家還包含馬來西亞。有21名馬來西亞人在上週四（9月29日），從柬埔寨與寮國的人口販子手中獲救。而馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，目前通報在柬埔寨、寮國、緬甸、泰國失蹤的401人，已有273人獲救，不過還有60人在各國的移民署收容所等待救援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法