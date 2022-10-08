為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不只台灣受害！ 印度救出130名「東南亞工作」受騙民眾

    印度政府7日宣布，成功救出130名受騙到東南亞國家工作的印度民眾。（美聯社）

    印度政府7日宣布，成功救出130名受騙到東南亞國家工作的印度民眾。（美聯社）

    2022/10/08 22:56

    〔即時新聞／綜合報導〕印度政府7日宣布，成功從緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞國家救援出130名受騙的印度民眾。這些民眾當初被仲介者捏造的泰國資訊部門工作機會吸引，最後被強制轉移到其他東南亞國家進行詐騙工作。然而受害國家不僅印度，還包含馬來西亞。

    《美聯社》（The Associated Press）報導，印度外交部發言人貝格齊（Arindam Bagchi）表示，這些詐騙公司應是透過杜拜、曼谷，與印度城市裡的代理人展開業務，並在社群媒體上進行招募，最後再強迫應徵者進行網路詐騙與偽造加密貨幣等工作。應徵者被迫用偷渡的方式進入緬甸，並被帶到因安全狀態不佳而難以前往的地區。

    目前大約有50名印度人已從緬甸救援出來，另有80名印度工人則是從柬埔寨與寮國救出，還有一些人因為非法入境被緬甸警察拘留。印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu state）的首席部長M.K.史達林（Muthuvel Karunanidhi Stalin），在上個月寫了一封信給印度總理莫迪（Narendra Modi），表示有300位印度民眾被困在緬甸，其中有大約50位是泰米爾人。

    受害國家還包含馬來西亞。有21名馬來西亞人在上週四（9月29日），從柬埔寨與寮國的人口販子手中獲救。而馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，目前通報在柬埔寨、寮國、緬甸、泰國失蹤的401人，已有273人獲救，不過還有60人在各國的移民署收容所等待救援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    緬甸淘金險魂斷異鄉 雲南發布受害人影片警世
    2022/08/22 19:23

    緬甸淘金險魂斷異鄉 雲南發布受害人影片警世
    網紅Bump怒槓外交部 黃暐瀚、陳揮文提疑點反駁
    2022/08/21 22:01

    網紅Bump怒槓外交部 黃暐瀚、陳揮文提疑點反駁

    桃園高鐵站前特區 稀有宅細節取勝
    網紅槓外交部 綠委揭4疑點：連深藍名嘴都不敢背書
    2022/08/21 01:23

    網紅槓外交部 綠委揭4疑點：連深藍名嘴都不敢背書
    打字月入10萬…騙單身女到柬埔寨失聯 人蛇共犯收押禁見
    2022/08/20 23:11

    打字月入10萬…騙單身女到柬埔寨失聯 人蛇共犯收押禁見

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播