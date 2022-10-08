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    首宗未成年人遭國安法判刑 香港組織「光城者」5人被判有罪

    香港革命組織「光城者」的5名成員今天（8日）遭到判刑，為香港國安法首宗未成年判刑的案例。（法新社資料照）

    香港革命組織「光城者」的5名成員今天（8日）遭到判刑，為香港國安法首宗未成年判刑的案例。（法新社資料照）

    2022/10/08 19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕香港革命組織「光城者（Returning Valiant）」的7名成員，因為多次在香港街頭宣傳「武裝起義」是推翻政府的唯一出路，在去年（2021）以觸犯香港國安法為由遭到逮捕與起訴。法官郭偉健今天（8日）於香港區域法院宣判，其中5名未滿21歲的被告進入教導所服刑3年，其餘2名21歲以上被告的審判則延後11月25日。此案為首宗未成年人遭國安法判刑的案件。

    綜合外媒報導，被告分別為尹松蕙（16歲）、阮嘉謙（17歲）、梁瀜允（17歲）、蔣周政儒（17歲）、郭文希（19歲）、蔡永傑（21歲）、陳右津（26歲）。7人被控「串謀煽動顛覆國家政權罪」，全員皆已認罪。其中阮嘉謙與蔡永傑因此案涉嫌偷竊將軍澳某中學，並且承認保管組織的通訊器材與武器。

    辯方律師在答辯時，稱被告們皆為心智未成熟的年輕人，當時國安法才實施半年，無法評估事件的嚴重性與法律後果，才會在公開場合進行煽動行為。

    郭偉健則指出，雖然沒有證據顯示有人被煽動，但被告們的言論還是有可能成功煽動心智不成熟的人。尤其在許多人對國安法有偏見的情況下，也有可能讓「和理非」轉向暴力抗爭。任何城市如果想要安定，就不能容許武裝革命，因此屬於國安法下情節嚴重的案件。

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