香港未實施與中國相同防疫政策 專家分析需要與西方聯繫的窗口

中國為了防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），限制數千萬人的行動，然而，香港卻與中國有著截然不同的防疫政策。示意圖。（法新社）

2022/10/08 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國為了防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），限制數千萬人的行動，然而，香港卻與中國有著截然不同的防疫政策。

根據《CNN》報導，在整個疫情大流行期間，香港堅持北京所倡導的「清零政策」，透過控制邊境、維持社交距離、電子追蹤和要求旅客自費隔離來消滅社區感染。當香港在今年初遭到Omicron病毒襲擊時，這樣的「清零政策」失效了。

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專家表示，香港現在能穩定疫情和改變政府領導階級主要有幾個因素，但更重要的是，放寬邊境政策是為了緩解香港和中國嚴重的經濟危機，這也代表，儘管北京對香港進行鎮壓，中國仍然需要香港來做為通往西方的大門。

多名專家強調，香港重新開放的首要條件是，即使武漢肺炎確診病例每天仍有數千例，但也已經降至可控制的範圍。

香港大學（HKU）流行病學系主任考林（Benjamin Cowling）指出，由於香港的每日病例未清零，他認為開放與中國的邊界是不可能的。香港大學經濟學講師鈺恩（Vera Yuen）認為，越來越多國家開放國門，如果香港繼續關閉，那很快就會失去他的國際金融地位。

自疫情大流行以來，許多居民，包含外籍人士和香港公民都離開了香港，根據香港政府8月份的統計，過去1年，共有11萬3200名居民離開香港，前一年則有8萬9200人。

一連串備受矚目的國際活動將在香港上演，如香港七人欖球賽和全球金融領袖論壇等，全球金融領袖論壇將邀請全球最大金融機構的高管參加為期兩天的論壇會議，根據業者表示，這些高官只會在免隔離的情形下造訪香港，因此外界猜測，這是香港政府做出決定的重要因素。

對北京來說，香港可做為全球樞紐，同時也要與中國融合，自2020年以來，香港和中國政府幾乎消滅了香港當地的反對派，民主人士被監禁或流放，獨立媒體被關閉，學校課程被改變成強調中國歷史及文化。

鈺恩還說，中國仍然需要香港以進行海外投資，北京希望香港能與中國融合，但同時也能在全球市場上穩住經濟地位。但西方國家可能不再把香港跟中國分開看，因為最近一些被禁止進口到中國的技術，現在也被禁止進口香港，因為他們知道如果技術被進口到香港，就會被轉移到中國。

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