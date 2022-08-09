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    訪台絕對值得 裴洛西：美國不能容許中國孤立台灣

    美國聯邦眾議院議長裴洛西9日接受美媒訪問時表示，上週亞洲行訪問台灣絕對值得，重申美國不能容許中國孤立台灣，國會議員不會受中國反應所恐嚇，並抨擊中國國家主席習近平的行為表現就「像一個嚇壞的惡霸」。（路透）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西9日接受美媒訪問時表示，上週亞洲行訪問台灣絕對值得，重申美國不能容許中國孤立台灣，國會議員不會受中國反應所恐嚇，並抨擊中國國家主席習近平的行為表現就「像一個嚇壞的惡霸」。（路透）

    2022/08/09 22:38

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西九日接受美媒國家廣播公司（NBC）、微軟國家廣播公司（MSNBC）節目訪問時表示，上週亞洲行訪問台灣「絕對」值得，重申美國不能容許中國孤立台灣，國會議員不會受中國反應所恐嚇。她並抨擊，中國國家主席習近平的行為表現就「像一個嚇壞的惡霸」（like a scared bully）。

    裴洛西接受NBC的「今日秀」（Today）節目訪問說，不能就因為習近平「有他本身不安全感，就要讓他來安排美國國會議員的行程；我們不能容許中國政府孤立台灣，不能由中國決定「誰可以前往台灣」。

    裴洛西另接受MSNBC的「早安喬」（Morning Joe）節目訪問也表示，中國不能控制美國國會議員行程，「我們不能成為他（習近平）孤立台灣的幫兇」；習近平正面臨中國經濟脆弱的處境，他表現得就「像一個嚇壞的惡霸」。

    這是裴洛西返美後，首次公開受訪談論上週訪台行。裴洛西五日在美國駐日大使館的記者會就曾以「不允許中國孤立台灣」，強調她此次訪問台灣的意義，並抨擊中國以她訪台做為軍事挑釁藉口，在台灣周邊舉行實彈射擊軍演升高緊張；台灣是全世界最自由國家之一，台灣自由民主不該被剝奪。

    在裴洛西訪台後，中國持續對台灣展開不成比例的恫嚇軍演，遭國際社會不齒，包括德國聯邦議院、英國下議院、歐洲議會分別計畫在今年十月底、十一月或十二月初、十二月陸續組團訪台。德新社引述德國聯邦議院人權委員會議員表示，不會因北京恫嚇而改變訪台行程。

    另外，涵蓋25國220名國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）9日發聲明表示，嚴正關切中國近日升高對台灣的軍事威脅，並呼籲各國要求中國即刻停止持續進行的相關軍事活動。

    IPAC指出，中國軍事行動為近數十年來最挑釁，不但在台海實彈軍演、戰機一再逾越海峽中線，還首次發射彈道飛彈飛越台灣上空、甚至落入日本專屬經濟海域（EEZ），相關行動不負責任且危險。

    IPAC強調，國會議員赴外國訪問以促進國會之間合作，為常態也恰當，中國政府以具侵略性的軍事手段回應國會議員的正當訪問行動，既不合比例，也完全缺乏正當性。

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