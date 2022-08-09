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    日本非營利組織被爆海外器官交易 負責人裝傻撇清

    日本一非營利組織疑似涉入海外非法器官交易，目前厚生勞動省已偕同警察進行調查。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    日本一非營利組織疑似涉入海外非法器官交易，目前厚生勞動省已偕同警察進行調查。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2022/08/09 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕日本非營利組織「重病患者協助會」（難病患者支援の会）被爆疑似進行海外器官交易。與該組織接觸的病患表示，曾被負責人要求不要提起這件事，而自己手中有與負責人討論手術細節的錄音檔為證。不過負責人表示，自己從未有過那樣的發言。

    根據《讀賣新聞》的報導，該組織去年11月至12月期間，曾安排4名日本病患前往位於吉爾吉斯的病院，進行器官移植手術。其中一名58歲關西女性接受烏克蘭人捐贈的腎臟，移植手術後卻一度重病。透過其他管道到達醫院的以色列女性，在接受手術後死亡。其他3名日本人最後未接受手術。

    其中一名住在關東地區的男性表示，他支付非營利組織大約日幣2170萬元（約台幣467萬元）到達國外的醫院。負責人支付外國協調人美金8萬元（約台幣240萬元）的手術費，協調人再支付器官捐獻者美金1萬5000元（約台幣45萬元）的「報酬」。該名男性沒有在吉爾吉斯接受手術，事後負責人則表示還能到哈薩克、塔吉克、白俄羅斯3個國家進行手術。

    根據今年1月男性病患與負責人接洽的錄音檔，當男性詢問將會進行活體移植還是屍體移植時，負責人表示，在白俄羅斯是屍體，而在哈薩克與塔吉克則是活體，不過文件上都是寫屍體。接著，負責人要求男性如果回到日本，不要將這件事情洩露出去，理由是「不就是在跟別人說向貧窮的人買（器官）嗎」。男性表示，聽到負責人說的話後，覺得不能再相信這個組織，便拒絕在他的仲介之下進行移植手術。

    根據日本醫療從業人員的說法，在海外接受器官移植的患者，在日本的醫療機構接受診療時，如果進行的是活體移植，被拒絕診療的機率很高，因為會被懷疑涉入器官交易的犯罪行為。

    日媒向非營利組織負責人進行求證，詢問他是否曾經要求患者不能透漏手術的細節。負責人僅以文字回覆，表示自己不記得說過那樣的話。目前日本厚生勞動省已宣布，將尋求警方協助全力調查事件真相。

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