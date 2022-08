2022/08/09 21:38

〔即時新聞/綜合報導〕今(9)日為俄羅斯入侵烏克蘭的第167日。本日烏克蘭似乎對被俄羅斯佔據的克里米亞半島進行了攻擊,當地目擊者指出,他們聽到了好幾起爆炸聲響,而俄軍基地附近隨後還升起了濃煙。

《路透》報導,當地目擊者的描述,他們聽到了非常響亮的爆炸聲,不久之後,諾沃費多里夫卡空軍基地(Novofedorivka Airbase)上空就升起了非常巨大的濃煙。相關影片與照片目前已在網路上瘋傳。

請繼續往下閱讀...

有兩位目擊者向《路透》表示,他們在1分鐘之內至少聽到了12次密集爆炸聲,其中3次特別特別響亮。

There was an explosion in Novofedorivka, Crimea.pic.twitter.com/Tklmy2ZOmX