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    以色列軍隊再襲約旦河西岸 稱擊斃武裝分子指揮官

    一枚火箭彈從加薩走廊朝以色列方向發射。（美聯社）

    一枚火箭彈從加薩走廊朝以色列方向發射。（美聯社）

    2022/08/09 21:11

    〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦官方表示，以色列軍隊今（9日）襲擊約旦河西岸城市納布盧斯（Nablus）一間房屋，造成3人死亡、近70人受傷。以色列軍方則指出，死者包含一名高級武裝分子指揮官。

    根據《法廣》報導，以色列5日開始對加薩走廊（Gaza Strip）發動代號為「破曉行動」（Operation Breaking Dawn）的攻擊行動，與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）激烈交戰，之後在埃及、卡達和聯合國的努力協調，與哈馬斯（Hamas）領導人的敦促下，雙方於7日達成停火協議。然而今天以巴雙方又爆發衝突。

    以色列軍方在聲明提到：「恐怖分子拿布希（Ibrahim al-Nabulsi）在納布盧斯被殺死。」據悉。拿布希是「艾格撒敢死隊」（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）的指揮官，這支敢死隊是巴勒斯坦法塔赫組織（Fatah）旗下的主要武裝組織之一，活動範圍主要在約旦河西岸。

    巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）則表示，納布盧斯當地的醫師共救治69名遭到槍傷者，其中4人重傷。

    以色列軍方表示，納布盧斯其他地區也和以軍發生衝突，數十名暴民朝軍隊投擲石塊和爆裂物，軍隊則驅散人群及開槍回應。以軍則補充：「目前軍隊已撤離該城市，我方無人傷亡。」

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