為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聲援華春瑩槓美國 俄版女戰狼秀中文喊「加油！」

    中國外交部發言人華春瑩（左）與俄國外交部發言人札哈蘿娃。（取自路透、美聯社，本報合成）

    中國外交部發言人華春瑩（左）與俄國外交部發言人札哈蘿娃。（取自路透、美聯社，本報合成）

    2022/08/09 20:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中俄「女戰狼」惺惺相惜？中國外交部發言人華春瑩近日的「味覺不會騙人、台灣回家說」，被多方網友打臉，倒是俄羅斯外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）力挺華春瑩，還用中文寫「加油」為華春瑩打氣。

    華春瑩5日例行記者會上痛批，目前局面完全是美國眾議院議長裴洛西及美國政客一手造成，在21世紀的今天，絕不能允許美國自詡世界警察、國際判官，繼續把別的主權國家，當作可以隨意跪殺的「弗洛伊德」。

    據俄國《衛星通訊社》報導，札哈蘿娃8日則在社交媒體Telegram上發文，引述華春瑩的發言，力挺華春瑩，她寫道：「朋友華春瑩，加油！」還配上了中俄國旗及愛心的圖案。

    年底滿46歲的札哈蘿娃號稱「俄版女戰狼」，會說中文，擅長連珠炮式的發言與葷笑話，對西方世界攻擊不假辭色，得罪外國政府也沒關係，一切以俄國優先。6月間還鬼扯，19世紀英國是在美國協助下，對中國發動鴉片戰爭。

    札哈蘿娃是少數俄國人民叫得出名字的政府部門發言人，記者會讓她成為網紅，在YouTube上有數百萬的點擊率；她在臉書從詩歌談到西方之惡，擁有超過48萬名追隨者。

    札哈蘿娃8日在社群平台上力挺華春瑩。（翻攝自Telegram）

    札哈蘿娃8日在社群平台上力挺華春瑩。（翻攝自Telegram）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播