聲援華春瑩槓美國 俄版女戰狼秀中文喊「加油！」

中國外交部發言人華春瑩（左）與俄國外交部發言人札哈蘿娃。（取自路透、美聯社，本報合成）

2022/08/09 20:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕中俄「女戰狼」惺惺相惜？中國外交部發言人華春瑩近日的「味覺不會騙人、台灣回家說」，被多方網友打臉，倒是俄羅斯外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）力挺華春瑩，還用中文寫「加油」為華春瑩打氣。

華春瑩5日例行記者會上痛批，目前局面完全是美國眾議院議長裴洛西及美國政客一手造成，在21世紀的今天，絕不能允許美國自詡世界警察、國際判官，繼續把別的主權國家，當作可以隨意跪殺的「弗洛伊德」。

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據俄國《衛星通訊社》報導，札哈蘿娃8日則在社交媒體Telegram上發文，引述華春瑩的發言，力挺華春瑩，她寫道：「朋友華春瑩，加油！」還配上了中俄國旗及愛心的圖案。

年底滿46歲的札哈蘿娃號稱「俄版女戰狼」，會說中文，擅長連珠炮式的發言與葷笑話，對西方世界攻擊不假辭色，得罪外國政府也沒關係，一切以俄國優先。6月間還鬼扯，19世紀英國是在美國協助下，對中國發動鴉片戰爭。

札哈蘿娃是少數俄國人民叫得出名字的政府部門發言人，記者會讓她成為網紅，在YouTube上有數百萬的點擊率；她在臉書從詩歌談到西方之惡，擁有超過48萬名追隨者。

札哈蘿娃8日在社群平台上力挺華春瑩。（翻攝自Telegram）

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