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    宣稱國庫沒錢 索羅門群島總理提修憲延後大選

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。（美聯社）

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。（美聯社）

    2022/08/09 19:39

    〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島官員今（9）日證實，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）已經向國會提議修憲，延緩明年預定舉行的國會大選。

    《法新社》看到的草案顯示，蘇嘉瓦瑞提議暫停「第11屆國會在12月31日的解散」，若通過，就代表大選最快最快也得等到2024上半年才能舉行。一名國會官員向《法新社》說，會在9月5日討論這個議題。

    索羅門群島反對黨的領袖威爾（Matthew Wale）事後在推特（Twitter）發文說，「所以這件事正在發生。總理蘇嘉瓦瑞呈交了憲法修正案來暫停第11屆國會的解散。我鼓勵所有公民用法案委員會來表達他們的看法。」

    面對質疑聲浪，已經擔任過4屆總理的蘇嘉瓦瑞堅稱，他只是想推遲國會大選，因為索羅門群島「沒有足夠的財力」在同一年舉辦太平洋運動會與大選，他上個月在一場演說中提到，「我們只是將大選挪到我們2023年主辦太平洋運動會之後。」

    根據外媒報導，中國花費了5300萬來協助索國興建賽事所需的場館，另一方面，澳洲週二也宣布將提供金援。

    「澳洲不能再假裝蘇嘉瓦瑞想在維持民主。」澳洲智庫「澳洲戰略研究所」（Australian Strategic Policy Institute）的國防戰略與國安研究主任舒布里奇（Michael Shoebridge）說，「他用了中國的錢，將來也會用中國的部隊來維持權力。現在，就跟歷史上那些獨裁者一樣，他正在修改憲法來避開選舉。」

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