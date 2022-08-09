烏克蘭俄佔區游擊隊立功 協助烏軍定位戰略目標

俄烏戰爭前線衝突不斷的同時，親烏游擊隊持續擊殺親俄官員、炸毀橋梁，並且幫助烏克蘭軍隊辨認戰略目標，讓海馬斯火箭系統等長程火力更為精準。（法新社）

2022/08/09 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭前線衝突不斷的同時，在烏克蘭東南俄羅斯佔領區內也相當不平靜。親烏游擊隊持續擊殺親俄官員、炸毀橋梁，並且幫助烏克蘭軍隊辨認戰略目標，讓海馬斯火箭系統等長程火力更為精準。

根據《美聯社》 報導，在俄佔區的反抗勢力持續擴張，已經超越克林姆林宮能控制的程度，並且打亂俄國原先希望以公投形式獲取正當性，進而併吞城鎮的算盤。

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一位現年32歲的游擊隊員表示：「我們的目標便是要用各種方法搗亂俄國的計畫，讓俄國占領者們的生活變得痛苦。」

近日烏軍成功以海馬斯火箭系統炸毀了赫爾松的關鍵橋樑，截斷了俄軍進入該城市的補給，而在橋樑炸毀之前也有傳單跟著出現，寫下「如果海馬斯做不到，反抗軍會幫忙！」。

「我們正提供烏克蘭軍方許多目標的精準經緯度數據，且透過游擊隊的協助正讓長程武器，特別是海馬斯，變得更加強大。」該游擊隊員表示。「我們隱藏在俄軍後面，而這也是我們的優勢」。

此外，反抗軍也和烏克蘭特種部隊合作，讓特種部隊協助反抗軍擬定作戰計畫。特種部隊也透過架設網站方式，讓佔領區內抗軍了解如何組織抗爭、準備埋伏和避免被捕等。佔領區內也設置許多埋藏武器和和躲藏處的地方。

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