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    川普佛州莊園被FBI突襲搜索！怒控：連保險箱都被破解

    川普7日表示，他位於佛州的「海湖莊園」被FBI突襲。（路透）

    川普7日表示，他位於佛州的「海湖莊園」被FBI突襲。（路透）

    2022/08/09 09:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普7日表示，他位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的「海湖莊園」（Mar-a-Lago）渡假俱樂部被聯邦調查局（FBI）突襲搜查，甚至連他的保險箱都被破解，川普也批評此次的突襲行為是「檢方瀆職」。

    綜合外媒報導，川普在一份聲明中指出，有一大群FBI探員闖進海湖莊園內，莊園目前處於被圍困、突襲與占領之下。川普表示，在他選擇與政府合作之後，對他的住所進行突襲檢查是沒有必要的行為，同時也不適當，「他們甚至破解我的保險箱」。

    《紐約時報》引述兩名熟悉調查行動的知情人士說法，指出此次FBI的搜索行動似乎聚焦於川普從白宮帶往海湖莊園的多箱文件。

    《CNN》報導指出，FBI行動時，川普並不在海湖莊園內，搜查行動從8日凌晨開始，探員集中在川普辦公室區域。針對此事件，美國司法部與FBI均拒絕回應，一名白宮官員透露，並沒有收到關於搜索的通知。

    川普在聲明中將FBI的突襲行動比擬為「水門案」，並將其歸咎於「激進的左翼民主黨人」，川普說：「他們非常不希望我在2024年選總統，他們會做出任何事情，在即將舉行的期中選舉阻止共和黨。」

    《路透》報導，美國國家檔案和記錄管理局曾於2月通知國會，已從川普的海湖莊園中收回大約15箱白宮文件，其中部分文件包含機密情資。美國眾議院監督委員會當時宣布，正擴大調查川普，並要求檔案管理局交出更多資訊。川普此前已證實，他同意將某些記錄歸還檔案管理局，並表示「這是個普通的例行性程序」。

    川普透露，FBI搜索時，甚至還破解他的保險箱。（法新社）

    川普透露，FBI搜索時，甚至還破解他的保險箱。（法新社）

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