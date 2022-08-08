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    共軍實彈演習 謝長廷：日智庫研判日本也是對象之一

    駐日代表謝長廷在今天例行記者會中指出，已故日本前首相安倍晉三去年率先提出「台灣有事就是日本有事」，在這次共軍圍台實彈軍演得到印證。（記者林翠儀攝）

    駐日代表謝長廷在今天例行記者會中指出，已故日本前首相安倍晉三去年率先提出「台灣有事就是日本有事」，在這次共軍圍台實彈軍演得到印證。（記者林翠儀攝）

    2022/08/08 23:08

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕駐日代表謝長廷今天表示，已故日本前首相安倍晉三去年率先提出「台灣有事就是日本有事」，在這次共軍圍台實彈軍演得到印證。他並指出，日本民間戰略智庫在近日就此進行軍推，認為這次共軍飛彈射入日本的專屬經濟區（EEZ）可能是故意，認為「針對日本」也是演習的一部分。

    謝長廷今天舉行例行記者會，對於裴洛西訪台後共軍的圍台軍演，他表示，日本人很關心台灣人的想法，剛好近日有綠委組成的訪日團來日，雙方也對此交換了很多意見。

    他表示，中國這次的軍演就是試圖以實力變更現狀，如果大家都袖手旁觀，那反對以實力變更現狀的國際規則就沒辦法遵守，所以這次包括7大工業國（G7）及東南亞外相會談等很多場合，美日都有表示反對，很有國家也表示反對，這是一個國際大問題。

    他指出，雖然日本在基本上不想刺激中國，回應語氣溫和，避免激化，但各種民間組織及智庫有做相關的兵棋推演，設想各種最壞狀況，討論相當多。

    謝長廷表示，共軍演習飛彈落在日本經濟專屬區（EEZ），日本用了「落下」的字眼，但加了引號，日本民間戰略智庫的兵推都有列入討論和研究，這是很嚴肅的問題，認為「針對日本」也是演習的一部分。

    「落下」很像下雨那樣落下來，但其實不是落下而是「射下」，就是射入日本的EEZ。另外，日本也在研究撤僑，謝長廷認為，台灣也應就此進行研究，日本若發生問題，我們也要接收難民，與那國島離台灣很近，若有難民發生，台灣也應救助。

    謝長廷還說，最近有很多日本人問他台灣有沒有大恐慌，有沒有很緊張，他說，如果講說台灣一點也不緊張，似乎也不太好意思，但若要說很緊張也沒有什麼根據，台灣最近民調也顯示有6成民眾不擔心。謝長廷說，台灣50年一直受到中國威脅，所以已經痲痺了，每天緊張早就死掉了，所以台灣用平常心應對。

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