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    中國不只出現瑯琊病毒 美專家作證︰武漢病毒研究所改造立百病毒

    圖為中國科學院武漢病毒研究所轄下生物安全等級最高的P4實驗室，被外界懷疑引爆武漢肺炎疫情的病毒最早可能從此外洩。（法新社）

    圖為中國科學院武漢病毒研究所轄下生物安全等級最高的P4實驗室，被外界懷疑引爆武漢肺炎疫情的病毒最早可能從此外洩。（法新社）

    2022/08/08 16:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕有醫療期刊日前指出，在中國又發現一種新的可感染人類的動物源性病毒「瑯琊」（Langya virus，LayV）。而日前美國專家在參議院作證時驚爆，中國科學院武漢病毒研究所正在對「瑯琊」病毒的近親立百病毒（NiV）進行基因改造，這違反了《生物武器公約》。

    立百病毒不但致死率遠高於COVID-19病毒，而且人畜共通，在傳染途徑上，立百病毒同樣是以蝙蝠作為媒介，感染後也會導致嚴重呼吸道疾病，但它還會造成神經性疾病。

    美國臨床階段製藥公司Atossa Therapeutics的執行長奎伊（Steven Quay），上週三（8月3日）在參院「新興威脅和支出監督小組委員會」聽證會上指出，備受爭議的中國武毒所一直在進行旨在增強病毒的效力或傳播性的「功能增益」（gain-of-function）研究，這協研究最終透過設施洩漏，導致武漢肺炎疫情。

    奎伊揭露，他和其他科學家對2019年12月由武漢病毒實驗室測序，並對外公布的COVID-19患者的病毒樣本進行了分析檢查。通過該分析，他們發現了20種非預期（基因）污染物。他們認為，這些污染物是武漢病毒實驗室進行了其它研究的證據。該分析發表在一篇尚未經過同行評審的預印本論文中。

    但奎伊指出，在武漢病毒研究所發表的論文中沒有提到的另一個基因污染物，是非常危險的立百病毒的複製載體。他在書面證詞中說：「這是我遇過最危險的研究。」

    奎伊表示，立百病毒的致死率超過60%，比伊波拉病毒致死率還高，也比COVID-19病毒致命60倍左右。不過，由於它不經由空氣傳播，所以傳播性比較低，但如果實驗室中經過功能增益的立百病毒爆發感染，COVID-19疫情將相形見絀。而進行這種合成生物學研究，違反國際法。

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