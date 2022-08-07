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    中共武嚇加圖資戰 發動14億人共建台灣實景地圖

    「百度地圖」在官方微博公布，實景地圖建設已完成38%。（取自百度地圖）

    「百度地圖」在官方微博公布，實景地圖建設已完成38%。（取自百度地圖）

    2022/08/07 16:56

    〔中央社〕中共近期對台灣展開武嚇，官媒與科技業者則展開圖資戰，近日呼籲14億人民上傳相片共建台灣實景地圖，迄今這份地圖已完成近40%。

    中國官媒環球時報今天在社群媒體發文，指微博科技、微博熱點、與百度及百度地圖共同發起徵集活動，謬稱要共建「台灣省」實景地圖圖片，即日起至8月25日，鼓勵網友曬出所拍攝的台灣實景地圖並附帶圖中位置發布微博，就可能獲得獎品。

    今天「百度地圖」在官方微博公布，實景地圖建設已完成38%，並強調全民共建，歡迎大家繼續貢獻力量。

    有中國網友留言說，台灣的地圖上很多道路都是以大陸城市和景點命名，以山東為例，就有濟南路、青島路、泰安街、臨沂街，另有大批網友貼出在淡水、花蓮的美景、以及在台灣的北京炸醬麵、山西刀削麵及武漢熱乾麵店的相片等等。

    只是這些留言一方面稱讚台灣美景以及美食，另一方面又說「台灣是祖國的寶島」、「解放台灣」等，仍充滿威嚇之意。

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚間至3日傍晚訪台，共軍後續宣布自4日起在台海周邊實施一系列軍演。台灣國防部對此表示嚴密監控敵情。

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