黎安友：台海危機遲早發生 關鍵為美國是否有對中軍事威懾力

美國知名中國研究學者黎安友表示，不論裴洛西這次是否會訪台，他認為台海危機是遲早會發生的事情。（資料照）

2022/08/07 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台行程備受世界的關注，中國在這段期間不斷文攻武嚇，讓台海情勢升溫緊張，也引發了美國國內對台海情勢的討論，美國知名中國研究學者黎安友對此表示，不論裴洛西訪台與否，他認為台海危機是遲早會發生的事情。

根據《美國之音》報導，裴洛西離開台灣後，中國隨即在台灣周遭海域展開軍演，雖然台海危機隨著解放軍軍演結束而落幕，但台海仍長期存在著危機，美國與其西方盟國針對台灣與中國的對抗會持續加劇，黎安友表示「隨著美國對台灣的支持越來越多，台海危機是一個正在發生的趨勢。」

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黎安友指出，中國不會對台灣發動戰爭，因為他們認為美國正處於長期衰弱的過程，中國希望全球市場穩定，並避免與美國的兩極分化及被美國施加更大的壓力，中國正等待美國衰弱到無法提供安全與保障的地步，到時中國就可以和平統一台灣。

針對美國應以戰略清晰取代戰略模糊的聲浪，黎安友表示，「關鍵是加強調整我們的軍事態勢，讓北京明白他們無法贏得對台灣發動的戰爭，當我們沒有實際的軍事部署執行戰略清晰時，我並不贊同將戰略模糊轉變為戰略清晰。」

黎安友補充，「五角大廈表示，目前中國有可以威脅美國的航空母艦與亞洲空軍和海軍基地的不對稱能力，若美國沒有實際可信的威懾力，說再多都沒用，所以決定性的因素為美國是否對中國有實際而可信的軍事威懾力。」

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