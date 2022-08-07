南早：對台美日宣洩怒氣後 中國外交上面臨兩難

分析指出，中國軍演升高區域局勢，已引發亞洲各國不安。圖為共軍直升機4日飛越福建平潭島，遊客特地前往觀看。（法新社）

2022/08/07 15:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》7日引述專家分析，中國針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台一事，採取一系列宣洩怒氣的舉動，令區域頓時陷入不安，而北京接下來的兩難是，到底該繼續升高情勢，還是轉而安撫鄰國，以避免各國逐漸與中國疏離。

南早指出，中國對裴洛西訪台的所有回應措施，包含在台灣周遭展開前所未有的軍事封鎖演習、制裁裴洛西及其家人，以及外交部長王毅在國際會議中途離場、對美日兩國做出口頭攻擊、中斷與美國在多個領域的對話等，都已提高其外交賭注。

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華府智庫「中美研究中心」（ICAS）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）指出，北京一方面試圖升高對台軍事威懾，另一方面又不願嚇到亞洲鄰國，在這兩者間要取得平衡實屬兩難。他認為，中國在台灣問題上最強的一張牌，就是亞洲各國的觀感，因為沒有任何國家想看到中國以非和平方式解決台灣問題，同樣也不樂見亞太地緣政治卡死在台海，尤其在烏俄戰爭尚未歇止之時。

古普塔表示，北京在表達譴責後，最聰明的下一步會是指派駐外大使向各國重申中國的「一中原則」，並指控美國違反其「一中政策」精神，「但我認為中國外交體系太傲慢，不會選擇採取這個行動。」

澳洲拉特普大學國際關係教授畢斯利（Nick Bisley）指出，中國對裴洛西訪台的全面性及「非常重大」的回應已導致區域不安，現在的問題在於，美國及其盟邦準備在多大程度上遏止中國，若美方認為有此迫切需要，則情勢會以非常危險的方式快速惡化。

中國社會科學院中美關係專家呂祥則說，北京的反制已展現克制，也考量到亞洲鄰國的安全利益，「台海和南海都是重要的交通要道，所以演習會在短期內結束，相信北京會盡全力使鄰國感受到的影響最小化，包含商業航班運作。」

新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江推測，北京會逐漸緩和局勢，因為區域穩定是今年秋天中共第20次全國代表大會（20大）的當務之急；在透過軍演、經濟制裁和外交戰宣洩怒氣後，北京必須從緊張局勢的高峰向下走，因為這才符合中國的利益。

他分析，「中國如今面臨一長串國內社會和經濟壓力，不得不在處理外部挑戰上步步為營，以免干擾到內部穩定。」

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