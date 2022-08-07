阿富汗炸彈攻擊至少8死22傷 伊斯蘭國宣稱犯案

阿富汗安全部隊在爆炸事故現場站崗。（歐新社）

2022/08/07 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗社會動盪不斷，近期傳出多起恐怖攻擊事件。6日首都喀布爾發生炸彈攻擊，造成至少8人死亡與22人受傷。事發後，伊斯蘭國（Islamic State）透過社群平台Telegram坦承犯案。

根據路透報導，本次爆炸案的事發地點位於喀布爾西部地區，為阿富汗什葉派的主要居住地區，伊斯蘭國經常針對阿富汗境內的少數族群進行恐怖攻擊，除了6日的爆炸案件以外，5日伊斯蘭國也策劃一起爆炸攻擊，當時至少導致8人死亡與20人受傷。

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據估計，阿富汗的什葉派人口約佔全國3千9百萬人的1成至2成左右，包含操波斯語的塔吉克人、普什圖人（Pashtuns）與哈扎拉人（Hazaras），雖然塔利班自去年8月接管阿富汗政權後承諾會保護國內少數族群，但顯然伊斯蘭國這種孤狼式的恐怖攻擊仍然防不勝防。

外媒分析指出，近期伊斯蘭國對什葉派社群的攻擊之所以變得密集，主要是因為什葉派的重要節日阿舒拉節（Ashura）即將於當地時間7日與8日展開，這是什葉派為了紀念先知穆罕默德的外孫──胡笙（Hussein）殉教的宗教節日。

一名在阿富汗的什葉派宗教學者告訴路透，塔利班政府有針對即將到來的阿舒拉節進行維安升級，但還是連續爆出傷亡慘重的炸彈攻擊，塔利班應該要提高警覺心。

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