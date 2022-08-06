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    廣島原爆77周年 日相岸田︰世界絕不能讓悲劇重蹈覆轍

    日本首相岸田文雄在今（6）日上午出席「廣島原子彈爆炸77周年」和平紀念活動。（美聯社）

    日本首相岸田文雄在今（6）日上午出席「廣島原子彈爆炸77周年」和平紀念活動。（美聯社）

    2022/08/06 18:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄在今（6）日出席「廣島原子彈爆炸77周年」和平紀念活動，除了在致詞時向世界呼籲，絕對不能再發生當年的歷史慘劇，並提到會繼堅持不製造核武、不擁有核武以及不引進核武的「非核三原則」。

    《NHK》 報導，「廣島原子彈爆炸77周年」和平紀念活動，在今日上午8點於日本廣島和平公園裡舉行，現場除了有原爆倖存者和罹難者家屬，首相岸田文雄與99個國家的代表也皆有出席。另外今年因受疫情影響，3年來首次開放一般民眾入場觀禮，現場估計約有3200人參加。

    上午8點15分，是1945年原子彈投下的時刻，全場人士都為當年無辜受戰火波及，而不幸罹難的受害者們默哀1分鐘。廣島市市長松井一在宣讀完《禁止核武器條約》後，語重心長表示，「全世界越來越相信，沒有核武器的威懾，就無法維持和平」，並呼籲現今擁有核武器國家，其政策制定者應該定期去看看曾被原子彈轟炸的城市，並希望他們能正視使用核武器會帶來的後果。

    輪到岸田文雄致詞時，他是則表示，「無論道路多麼狹窄、崎嶇和艱難，我們都將朝著『無核武器世界』的道路邁進。我們堅定支持『非核三原則』的同時，也將努力把『嚴格的安全環境』和『現實』無核武器世界的『理想』給聯繫起來」，事後還有在推特發文向世界呼籲，絕不能重蹈覆轍使用核武器的悲劇。

    受上個月震驚國際的前日本首相安倍晉三，在街頭不幸遇刺身亡的事件影響，以至於岸田文雄今日在出席這場公開活動時，無論是抵達和離開現場，還是上台發表致詞時，身旁都有身穿黑衣的「大批隨扈」，時時刻刻圍繞在岸田文雄身邊，保持高度警戒來守護他的人身安全，畫面也被現場民眾錄下來並傳到網上，引起網友們議論紛紛。

    受上個月前日本首相安倍晉三，在街頭不幸遇刺身亡的事件影響，岸田文雄今日出席這場公開活動時，無論是抵達和離開現場，還是上台發表致詞時，身旁都緊跟著穿黑衣的「大批隨扈」。（美聯社）

    受上個月前日本首相安倍晉三，在街頭不幸遇刺身亡的事件影響，岸田文雄今日出席這場公開活動時，無論是抵達和離開現場，還是上台發表致詞時，身旁都緊跟著穿黑衣的「大批隨扈」。（美聯社）

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