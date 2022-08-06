黃海連續10天實彈射擊 中國再發布航行警告

中國解放軍軍艦示意圖。（法新社）

2022/08/06 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於日前訪台，引發中國官方高度不滿，除了厲聲譴責以外，亦連續於本月4日至7日於台灣周邊海域進行軍事演練，頗有武嚇我國意味。5日中國連雲港海事局再發布航行警告，表示中共軍方將在本月6日至15日於中國黃海南部進行實彈射擊，禁止任何船隻駛入。

綜合中媒報導，中華人民共和國海事局於5日晚上6點左右發布「雲航警2022的黃海南部實彈射擊」告知，指出本月6日至15日這10日間，所有船隻禁止進入黃海南部的部分海域，分別是座標34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E連線範圍之內。

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近日中國政府動作頻頻，自從有風聲洩漏裴洛西訪台以後，中方即不斷以文攻武嚇的形式壓迫台灣政府，4日至7日以包圍台灣的方式進行大規模的軍事演練，包括向台灣北部、南部、東部周邊海域試射11枚東風系列彈道飛彈。

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