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    賓士女飆闖紅燈連撞多輛車慘釀6死8傷 死者之一是孕婦

    事故發生後，多輛消防車與救護車到現場處理意外。（美聯社）

    事故發生後，多輛消防車與救護車到現場處理意外。（美聯社）

    2022/08/06 12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州於4日發生一起重大車禍傷亡案件，一輛高速行駛的黑色賓士車闖紅燈，逕直撞入十字路口的壅塞車陣之中，多台車輛遭撞飛，火焰與濃霧瀰漫，造成了6人死亡與8人受傷，其中一個懷胎8個月半的孕婦不治。

    綜合外媒報導，肇事的黑色賓士車駕駛是一名37歲的女護士，於4日下午高速行經於溫莎山丘（Windsor Hills）拉布雷亞大道（La Brea）和斯勞森大道（Slauson avenues）交會處，撞進綠燈行駛的車流當中，滑行數十公尺後起火燃燒，至少6台車輛慘遭波及。目擊者表示，在事故發生前，就有聽見尖銳的輪胎磨地聲從遠方傳來。

    肇事駕駛身受重傷，目前正在醫院接受治療，加州公路巡警隊（CHP）已經以「車輛過失殺人」的罪名將她逮捕，但肇事原因目前仍不清楚，預計將在8日正式被洛杉磯地方檢察官起訴。

    這起車禍造成多人傷亡，受害者包含一名懷胎8個月大的孕婦，據家屬表示，當時她與她男朋友、以及她們的1歲嬰兒正在前往看醫生的路上，結果卻遭該賓士車猛撞，導致一家四口全部慘死，以及還在肚子裡的嬰孩。目擊者表示，說他們看到那名1歲孩童摔出車外，儘管有人當下試著急救，卻依然回天乏術。

    這名孕婦的姊妹痛苦表示：「我只能哭，完全沒辦法睡覺。我們得埋葬4個人。」她在instagram上寫道，賓士女奪走了她家人們的生命。5日哀悼的人們來到事發現場，目擊者詳述了當時的事發經過。

    一名位於事故現場附近的加油站員工浩勒（Eran Hall）表示：「大家都嚇到了。有些人因為車輛大火所以開始跑離加油站，有些人則是開始幫忙被撞飛的汽車駕駛。」另一名加油站員工桑切斯（Henry Sanchez）則是表示意外發生之快，人們根本來不及做出任何反應。

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