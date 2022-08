《航海王》更新金氏世界紀錄！全球單行本累計銷量突破5億

《航海王》(ONE PIECE)繼2015年創下「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」的金氏世界紀錄後,在今年再次刷新自己的紀錄,達成前無古人、後難有來者的驚人成就。(圖擷取自@Eiichiro_Staff推特)

2022/08/05 12:55

〔即時新聞/綜合報導〕」狂賀!連載邁入第25年的日本知名超人氣漫畫《航海王》(ONE PIECE),其官方於昨(4)日在《航海王》官網分享,作品繼2015年以全球單行本累計銷量3.2億本,創下「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」(The most copies published for the same comic book series by a single author)的金氏世界紀錄後,今年以累計銷量達到5億的傲人成績,更新了自己的紀錄!

《航海王》的日本日本官方網站,昨日除了宣布發售最新單行本第103卷、作品連載邁入最終章,以及在日本8月6日上映的《航海王劇場版:紅髮歌姬》(One Piece Film Red)等資訊外,還特別分享了《航海王》和作者尾田榮一郎,因為全球單行本累計銷量已突破5億本,而再次更新先前所的創下「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」金氏世界紀錄!

最新的金氏世界紀錄認證證書,由刊登《航海王》連載漫畫的漫畫雜誌《週刊少年JUMP》,其編輯長中野博之代為領獎,而官方推特對此也特別也發文指出,「我們收到了金氏世界紀錄官方的最新證書,真的非常感謝大家的支持,今後也請大家多多指教!」

綜合日媒報導,自1997年7月22日在《週刊少年JUMP》連載的《航海王》,內容描述著主角魯夫從小立志找到大祕寶「ONE PIECE」、成為「海賊王」,而帶著伙伴們組成海賊團,在偉大航道上展開熱血冒險的故事。除了在日本國內人氣極高,單行本在海外也多達60個以上國家及地域發行,海外的發行總數已超過1億本,在今年更是與Netflix合作,準備推出《航海王》的真人版影集。

