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    《航海王》更新金氏世界紀錄！全球單行本累計銷量突破5億

    《航海王》（ONE PIECE）繼2015年創下「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」的金氏世界紀錄後，在今年再次刷新自己的紀錄，達成前無古人、後難有來者的驚人成就。（圖擷取自@Eiichiro_Staff推特）

    《航海王》（ONE PIECE）繼2015年創下「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」的金氏世界紀錄後，在今年再次刷新自己的紀錄，達成前無古人、後難有來者的驚人成就。（圖擷取自@Eiichiro_Staff推特）

    2022/08/05 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕」狂賀！連載邁入第25年的日本知名超人氣漫畫《航海王》（ONE PIECE），其官方於昨（4）日在《航海王》官網分享，作品繼2015年以全球單行本累計銷量3.2億本，創下「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」（The most copies published for the same comic book series by a single author）的金氏世界紀錄後，今年以累計銷量達到5億的傲人成績，更新了自己的紀錄！

    《航海王》的日本日本官方網站，昨日除了宣布發售最新單行本第103卷、作品連載邁入最終章，以及在日本8月6日上映的《航海王劇場版：紅髮歌姬》（One Piece Film Red）等資訊外，還特別分享了《航海王》和作者尾田榮一郎，因為全球單行本累計銷量已突破5億本，而再次更新先前所的創下「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」金氏世界紀錄！

    最新的金氏世界紀錄認證證書，由刊登《航海王》連載漫畫的漫畫雜誌《週刊少年JUMP》，其編輯長中野博之代為領獎，而官方推特對此也特別也發文指出，「我們收到了金氏世界紀錄官方的最新證書，真的非常感謝大家的支持，今後也請大家多多指教！」

    綜合日媒報導，自1997年7月22日在《週刊少年JUMP》連載的《航海王》，內容描述著主角魯夫從小立志找到大祕寶「ONE PIECE」、成為「海賊王」，而帶著伙伴們組成海賊團，在偉大航道上展開熱血冒險的故事。除了在日本國內人氣極高，單行本在海外也多達60個以上國家及地域發行，海外的發行總數已超過1億本，在今年更是與Netflix合作，準備推出《航海王》的真人版影集。

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