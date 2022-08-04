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    裴洛西訪台「捐90％家產給共軍」 中國首善陳光標翻車急刪文

    中國富豪陳光標日前發文認為，美國眾議院長裴洛西不可能訪台，「如果去訪台了，標哥願意第一時間捐出90%家產給國防」。（圖取自微博）

    中國富豪陳光標日前發文認為，美國眾議院長裴洛西不可能訪台，「如果去訪台了，標哥願意第一時間捐出90%家產給國防」。（圖取自微博）

    2022/08/04 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕有「中國首善」之稱的中國富豪陳光標日前發文認為，美國眾議院長裴洛西不可能訪台，「如果去訪台了，標哥願意第一時間捐出90%家產給國防。」如今裴洛西真的訪台，陳也急忙刪除這篇祭品文，但早已被中國網友截圖備份，留言嘲諷「標哥大氣，身價縮水90%」。

    陳光標在裴洛西訪台前於微博發出祭品文，他表示美國白宮和裴洛西本人都沒有提過訪台一事，只有一家英國媒體曝光此消息，因此他認為裴洛西不會真的到台灣，只是要測試一下中國的反應而已，「請網友放心裴洛西不會去台的，私下也不會去」。

    陳光標還賭上9成家產做保證，稱「如果去訪台了，標哥願意第一時間捐出90%家產給國防」。

    結果裴洛西2日晚間真的抵台訪問，陳光標眼看被打臉急忙刪除這篇祭品文，但文章早已被截圖廣傳，不少網民就在他的微博下方留言嘲諷「不捐不是中國人」、「必須盯著你，說話不能當放屁​」、「你是真丟人啊」、「90%，兌現」、「騙子」。

    文章早已被中國網友截圖備份。（圖取自微博）

    文章早已被中國網友截圖備份。（圖取自微博）

    陳光標急忙刪除這篇祭品文。（圖取自微博）

    陳光標急忙刪除這篇祭品文。（圖取自微博）

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