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    帆船翻覆 法62歲翁海上漂流16小時獲救

    海洋巡警收到求救出動救難人員，成功將62歲翁救出。（路透社）

    海洋巡警收到求救出動救難人員，成功將62歲翁救出。（路透社）

    2022/08/04 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕一名62歲法國男子，在大西洋上遭遇帆船翻覆，靠著身上的浮力裝置，16小時後成功被西班牙海洋巡警救起，平安度過海上驚魂記。

    根據CNN指出，當地時間8月1日的晚上8時23分，14英里外西班牙加利西亞的西薩爾加群島（Sisargas Islands音譯）當地海洋巡警收到從大西洋上，一艘12公尺長的單人帆船（Jeanne SOLO Sailor）發送出來的求救訊號。根據追蹤，這艘船是前一天從葡萄牙首都，里斯本啟航。

    救難隊伍包含一艘載有5名潛水員的救援船隻，以及三架直生機，其中一架直升機順利在太陽下山前找到翻覆的帆船。一名潛水員立刻下水尋找有無任何生命跡象，並聽到男子從船內側敲擊，吸引救難人員的注意。

    然而海況不佳，導致救援行動無法一氣呵成，只得先將浮力氣球安裝在船體上，以防止船隻下沉。隔天一早，兩名潛水員下水將受困男子救出，發現男子身上穿氯丁橡膠救生衣，這種材質通常用於水上活動，提供額外浮力之外，也可以防止失溫。

    根據救難隊員轉述，男子是自己鑽進翻覆的船隻底下，待在船身與海平面之間以尋求簡單庇護。男子遇見救難隊員時尚可以自由行動，並在救難隊員的協助下脫下救生衣，最終經過醫院的檢查後，平安出院。

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