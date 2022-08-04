裴洛西訪台後聲明：美台關係堅定 中國擋不了任何人訪台

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，3日與台灣總統蔡英文會面。（歐新社）

2022/08/04 00:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，3日發表聲明，表示這次國會代表團的訪問，應被視為「美國與台灣站在一起的有力聲明」；中國或許能阻擋台灣領袖參與國際會議，但「他們阻擋不了世界領袖或任何人訪問台灣」，向台灣蓬勃發展的民主致敬。

裴洛西透過官網發出的聲明指出，「我們來台灣傾聽、學習，並展現我們對台灣人民的支持」，台灣人民打造了茁壯的民主體制，是全世界最自由、最開放的地方之一。

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她說，「台灣是一個非常特別的地方：一個和平和安全的重要夥伴，經濟活力的全球佼佼者，和民主治理的模範」，她在這趟訪問中凸顯了台灣在這三方面的許多成功之處，包括在安全上重新確認美國國會持續致力於協助台灣面對侵略，捍衛其自由；在經濟上，傳達美國「晶片法案」（CHIPS and Science Act）將十分有助於強化雙方經濟，以及表達支持21世紀貿易架構；在治理上，讚揚台灣在防疫上全球名列前茅。

她說，令人遺憾的是，由於中共的反對，台灣一直被排除在世界衛生組織等全球會議之外，「他們或許可以阻擋台灣派其領袖參加全球論壇，但阻擋不了全球領袖或者任何人訪問台灣，對其蓬勃的民主致敬、凸顯其許多成就，以及重新確認我們致力於持續合作」。

裴洛西重申，美台友誼「如鋼鐵一般堅定」，夥伴關係以及在國會的支持力量堅定不移；美國今日與台灣人民團結一致，比以往更為重要，「我們持續支持在這個區域和全世界，捍衛民主對抗專制。」

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