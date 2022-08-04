為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    裴洛西訪台後聲明：美台關係堅定 中國擋不了任何人訪台

    美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，3日與台灣總統蔡英文會面。（歐新社）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，3日與台灣總統蔡英文會面。（歐新社）

    2022/08/04 00:32

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，3日發表聲明，表示這次國會代表團的訪問，應被視為「美國與台灣站在一起的有力聲明」；中國或許能阻擋台灣領袖參與國際會議，但「他們阻擋不了世界領袖或任何人訪問台灣」，向台灣蓬勃發展的民主致敬。

    裴洛西透過官網發出的聲明指出，「我們來台灣傾聽、學習，並展現我們對台灣人民的支持」，台灣人民打造了茁壯的民主體制，是全世界最自由、最開放的地方之一。

    她說，「台灣是一個非常特別的地方：一個和平和安全的重要夥伴，經濟活力的全球佼佼者，和民主治理的模範」，她在這趟訪問中凸顯了台灣在這三方面的許多成功之處，包括在安全上重新確認美國國會持續致力於協助台灣面對侵略，捍衛其自由；在經濟上，傳達美國「晶片法案」（CHIPS and Science Act）將十分有助於強化雙方經濟，以及表達支持21世紀貿易架構；在治理上，讚揚台灣在防疫上全球名列前茅。

    她說，令人遺憾的是，由於中共的反對，台灣一直被排除在世界衛生組織等全球會議之外，「他們或許可以阻擋台灣派其領袖參加全球論壇，但阻擋不了全球領袖或者任何人訪問台灣，對其蓬勃的民主致敬、凸顯其許多成就，以及重新確認我們致力於持續合作」。

    裴洛西重申，美台友誼「如鋼鐵一般堅定」，夥伴關係以及在國會的支持力量堅定不移；美國今日與台灣人民團結一致，比以往更為重要，「我們持續支持在這個區域和全世界，捍衛民主對抗專制。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習近平搞錯了！美學者：裴洛西訪台攸關「友岸外包」 非安全威脅
    2022/08/03 23:19

    習近平搞錯了！美學者：裴洛西訪台攸關「友岸外包」 非安全威脅
    挽陳菊手參訪人權博物館 裴洛西：跟你們一樣愛台灣
    2022/08/03 23:06

    挽陳菊手參訪人權博物館 裴洛西：跟你們一樣愛台灣

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    裴洛西政治手腕高明 名嘴見這細節直呼「好厲害」
    2022/08/03 22:02

    裴洛西政治手腕高明 名嘴見這細節直呼「好厲害」
    裴洛西訪韓尹錫悅缺席 遭疑顧慮中國觀感
    2022/08/03 21:53

    裴洛西訪韓尹錫悅缺席 遭疑顧慮中國觀感

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播