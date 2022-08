謠言終結站》裴洛西在中國有前科？查核平台：捏造虛構

網傳裴洛西(Nancy Pelosi)因為觸犯流氓罪在中國有前科,才會堅決反共。查核中心表示,此為錯誤訊息。(美聯社資料照,示意圖)

2022/08/03 22:11

〔即時新聞/綜合報導〕最近網路上流傳一則消息,宣稱美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在31年前曾在中國觸犯流氓罪而被拘留數日,因此對中國產生厭惡並堅決反共。網路消息搭配3張裴洛西的圖片,其中一張是裴洛西年輕時期。查核平台進行查證後,發現這則消息早在2020年就在中國網路上流傳,同時也是虛構的消息。

根據《台灣事實查核中心》的查核報告,網路消息於2020年發布,因此內容所指的31年前應該是1989年,不過裴洛西在1989年並未訪問中國。從各家外媒的報導,查核中心發現裴洛西曾在1991年9月訪問北京,並與民主黨的瓊斯(Ben Jones)跟共和黨的米勒(John Miller)兩位眾議員,一同前往天安門廣場向六四事件的死者致敬。裴洛西曾在2019年於個人推特貼出當年訪問中國的影片,網路消息中的裴洛西年輕時期圖片,便是擷取自這段影片。

當年裴洛西一行前往天安門廣場後,拿出以中、英文書寫的標語「獻給為中國民主事業犧牲之烈士(To Those Who Died for Democracy in China)」。3位眾議員在發表簡短聲明與結束悼念後,便與廣場的公安發生爭執,但最後平安無事離開。隨行採訪媒體有7人則被當場拘留,隨後被帶到附近的公安局約1小時後釋放,並拿回拍攝錄影帶。

當時是事件中被中國公安逮捕的隨行記者,目前為南加州大學美中學院高級研究員的齊邁可(Mike Chinoy)曾撰文描述當時的情況。齊邁可表示,由於公安無法拘捕來訪的外國政要,只好拘留現場的媒體記者。查核中心以電子郵件詢問齊邁可網路消息的真實性,齊邁可表示裴洛西與兩位眾議員並未遭到逮捕,在完成訪問行程後隨即離開中國。

綜合以上查證結果,裴洛西曾於1991年隨美國代表團訪問中國,並非原始網路消息所指的1989年。而在1991年的訪問行程中,裴洛西與兩位眾議員曾到天安門廣場悼念六四事件的死者。雖然裴洛西一行人與公安發生爭執,但並未被拘留。被拘留的是隨行的媒體記者,不過最後眾人也無事離開。因此,網路消息為錯誤訊息。

