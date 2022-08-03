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    中國軍事智庫緊盯雷根號動向 曝光最新位置

    美軍航艦雷根號昨現蹤台灣東部海域，疑似確認裴洛西專機安全抵台後，向東北方向繼續移動。（路透）

    美軍航艦雷根號昨現蹤台灣東部海域，疑似確認裴洛西專機安全抵台後，向東北方向繼續移動。（路透）

    2022/08/03 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，美國軍方大動作調派包括航艦雷根號（USS Ronald Reagan）在內的4艘軍艦在台灣東部海域進行「例行性」部署，防範解放軍威脅。今天（3日）裴洛西將離台前往下一站南韓，中國半官方智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計劃平台」（SCSPI）指稱，雷根號目前在沖繩東南方，相對昨天位置離台較遠，「（美中緊張）情況似乎得到緩解。」

    南海戰略態勢感知計劃平台今天PO出的路徑圖顯示，雷根號上月30日經菲律賓聖貝納迪諾海峽（Kipot ng San Bernardino）進入菲律賓海，本月1日現蹤菲國東部海域，隔天往北航行至台灣東部、沖繩那霸市政正南方，疑似正進行確保裴洛西專機安全任務。昨有美海軍官員向《路透》證實，雷根號與安提坦號巡洋艦（USS Antietam）、希金斯號驅逐艦（USSR Higgins）和黎波里號兩棲攻擊艦（Tripoli）都在該地區，但強調是「例行性」部署。

    而在確認裴洛西專機平安降落台灣後，雷根號今天再向東北方向移動，南海戰略態勢感知計劃平台以C-2A灰狗運輸機（Greyhound）飛行路徑研判，雷根號最新位置在沖繩那霸東南方，比起2日離台位置較遠。該平台稱：「情況似乎在一定程度上得到了緩解，儘管是暫時的。」

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