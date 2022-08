中國軍事智庫緊盯雷根號動向 曝光最新位置

2022/08/03 17:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日訪台,美國軍方大動作調派包括航艦雷根號(USS Ronald Reagan)在內的4艘軍艦在台灣東部海域進行「例行性」部署,防範解放軍威脅。今天(3日)裴洛西將離台前往下一站南韓,中國半官方智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計劃平台」(SCSPI)指稱,雷根號目前在沖繩東南方,相對昨天位置離台較遠,「(美中緊張)情況似乎得到緩解。」

南海戰略態勢感知計劃平台今天PO出的路徑圖顯示,雷根號上月30日經菲律賓聖貝納迪諾海峽(Kipot ng San Bernardino)進入菲律賓海,本月1日現蹤菲國東部海域,隔天往北航行至台灣東部、沖繩那霸市政正南方,疑似正進行確保裴洛西專機安全任務。昨有美海軍官員向《路透》證實,雷根號與安提坦號巡洋艦(USS Antietam)、希金斯號驅逐艦(USSR Higgins)和黎波里號兩棲攻擊艦(Tripoli)都在該地區,但強調是「例行性」部署。

請繼續往下閱讀...

而在確認裴洛西專機平安降落台灣後,雷根號今天再向東北方向移動,南海戰略態勢感知計劃平台以C-2A灰狗運輸機(Greyhound)飛行路徑研判,雷根號最新位置在沖繩那霸東南方,比起2日離台位置較遠。該平台稱:「情況似乎在一定程度上得到了緩解,儘管是暫時的。」

Ronald Reagan CSG is moving to the east. It seems that the situation has been alleviated to a certain extent, even temporarily. #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/IsTdNjdsnI