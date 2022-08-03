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    美智庫學者力薦裴洛西「這間店」 當年馬侃未到東京就吃光光

    美國眾議院議長裴洛西。（歐新社）

    美國眾議院議長裴洛西。（歐新社）

    2022/08/03 16:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起國際高度關注，已故共和黨參議員馬侃（John McCain）首席外交政策幕僚、智庫《美國企業研究院》學者賽耶茲（Eric Sayers）在推特發文表示，他推薦裴洛西如果有時間的話一定要去鼎泰豐本店。

    賽耶茲在個人推特PO文表示「裴洛西在台灣這站所能做出最好的決定，就是去連前參議員麥肯都不能抗拒其魅力的鼎泰豐本店，2016年我們在結束台北的行程後，去買了鼎泰豐的外帶，結果餐點在前往東京的路上吃光了。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「這是我看過你發過最有智慧的推文了」、「外帶的小籠包是好吃的嗎？」、「我也吃過鼎泰豐，真是好建議」、「別忘了珍珠奶茶！」、「鼎泰豐本店一定是最棒的，但如果有時間的話也可以試試看台灣街頭美食」。

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