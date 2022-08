美智庫學者力薦裴洛西「這間店」 當年馬侃未到東京就吃光光

2022/08/03 16:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台,引起國際高度關注,已故共和黨參議員馬侃(John McCain)首席外交政策幕僚、智庫《美國企業研究院》學者賽耶茲(Eric Sayers)在推特發文表示,他推薦裴洛西如果有時間的話一定要去鼎泰豐本店。

賽耶茲在個人推特PO文表示「裴洛西在台灣這站所能做出最好的決定,就是去連前參議員麥肯都不能抗拒其魅力的鼎泰豐本店,2016年我們在結束台北的行程後,去買了鼎泰豐的外帶,結果餐點在前往東京的路上吃光了。」

網友們看到貼文後紛紛留言「這是我看過你發過最有智慧的推文了」、「外帶的小籠包是好吃的嗎?」、「我也吃過鼎泰豐,真是好建議」、「別忘了珍珠奶茶!」、「鼎泰豐本店一定是最棒的,但如果有時間的話也可以試試看台灣街頭美食」。

The best decision Pelosi can make on her Taiwan stop is to visit the original Din Tai Fung. McCain wasn’t above it. In 2016 we grabbed Din Tai Fung to go after our 4 hour trip to Taipei. Ate it on the way to Tokyo.